Slovensko má dostatok ropy, Správa štátnych hmotných rezerv v prípade potreby uvoľní núdzové zásoby

Situácia je naďalej monitorovaná v úzkej spolupráci s dotknutými subjektmi.
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) prijala bezodkladné opatrenia po tom, ako bola informovaná o výpadku dodávok ropy na územie Slovenska prostredníctvom ropovodu Družba.

V reakcii na vzniknutú situáciu operatívne zvolala mimoriadne zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO, ktoré sa uskutoční v pondelok 16. februára. Komisia bude posudzovať aktuálny stav, mieru možného ohrozenia a ďalší postup pri zabezpečení dodávok ropy.

Slovenská republika má dostatok núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v súlade s príslušnou európskou a slovenskou legislatívou. Správa štátnych hmotných rezerv je pripravená, po súhlase vlády Slovenskej republiky, uvoľniť potrebné množstvo týchto zásob,“ uviedol predseda SŠHR SR Slavomír Šoffa.

Podľa Správy štátnych hmotných rezerv v súčasnosti nie je ohrozená plynulosť zásobovania trhu ropou ani ropnými výrobkami pre obyvateľstvo či strategické odvetvia hospodárstva. Situácia je naďalej monitorovaná v úzkej spolupráci s dotknutými subjektmi.

