Kuba sa pripravuje na vojnový stav s USA, v sobotu zasadal jej hlavný obrannobezpečnostný výbor

Napätie medzi Havanou a Spojenými štátmi výrazne vzrástlo po tom, čo americké špeciálne jednotky 3. januára zadržali venezuelského lídra Nicolása Madura, ktorý bol blízkym spojencom komunistického režimu na Kube.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Cuba Venezuela US
Alex Castro, syn zosnulého kubánskeho diktátora Fidela Castra, sa 16. januára 2026 v Havane zúčastňuje pohrebu kubánskych dôstojníkov zabitých počas americkej operácie vo Venezuele, pri ktorej bol zadržaný prezident Nicolás Maduro. Foto: AP Photo/Ramon Espinosa
Kuba Iné správy Iné správy z lokality Kuba

V Havane sa v sobotu uskutočnilo zasadnutie kľúčového národno-bezpečnostného orgánu, aby kubánska vláda preverila pripravenosť krajiny a vládnych a vojenských inštitúcií na prípadné vyhlásenie vojnového stavu v dôsledku rastúceho napätia medzi komunistickým ostrovom a Spojenými štátmi, informovali v nedeľu kubánske štátne médiá.

Národný obranný výbor sa podľa oficiálneho vyhlásenia stretol s cieľom „zvýšiť a zdokonaliť úroveň pripravenosti a súdržnosti vedenia a personálnych orgánov“. Hlavným bodom rokovania bolo „analyzovať a schváliť plány a opatrenia na prechod do vojnového stavu“ v prípade konfliktu s iným štátom.

Napätie medzi Havanou a Spojenými štátmi výrazne vzrástlo po tom, čo americké špeciálne jednotky 3. januára zadržalivenezuelského lídraNicolása Madura, ktorý bol blízkym spojencom komunistického režimu na Kube.

Výbor sa od amerického útoku na Venezuelu, pri ktorom zahynuli desiatky ľudí vrátane 32 kubánskych vojakov, z ktorých niektorí patrili k Madurovej osobnej ochranke, zišiel prvý raz.

Kubánsky prezidentMiguel Díaz‑Canel minulý týždeň ostro reagoval na výzvu Donalda Trumpa, aby Kuba „uzavrela dohodu“, lebo inak bude musieť znášať následky Madurovho zosadenia. Zároveň poprel tvrdenie amerického prezidenta, že medzi krajinami prebiehajú rokovania.

Trump prisľúbil, že zastaví všetky dodávky ropy a finančných prostriedkov, ktoré Venezuela poskytovala kubánskej ekonomike.

Viac k osobe: Donald TrumpMiguel Díaz-CanelNicolas Maduro
Okruhy tém: Kubánska ekonomika Kubánska kríza Kubánsky režim
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk