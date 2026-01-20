V Kyjeve je po nočných ruských útokoch viac než 5-tisíc budov bez vykurovania

Nočný ruský letecký útok na ukrajinské hlavné mesto zanechal tisíce domácností bez tepla pri mrazoch okolo mínus 14 stupňov Celzia, informoval v utorok kyjevský starostaVitalij Kličko.
„Po tomto útoku ostalo bez kúrenia 5 635 obytných budov,“ napísal na Telegrame s tým, že veľká časť mesta je aj bez tečúcej vody. Podľa Klička bola zranená a hospitalizovaná jedna žena a poškodené sú viaceré budovy vrátane základnej školy.
Polovica domov v Kyjeve je bez kúrenia. Kličko vyzval ľudí, aby opustili mesto
Útok prišiel približne desať dní po najhoršom zásahu kyjevskej energetickej infraštruktúry od začiatku ruskej invázie pred štyrmi rokmi. Ranný útok z 9. januára zasiahol energetické zariadenia a pripravil polovicu mesta o kúrenie, pričom mnohí obyvatelia zostali v mrazivom počasí niekoľko dní aj bez elektriny.
V noci z pondelka na utorok Rusko najprv vypustilo bojové drony s dlhým doletom a následne odpálilo riadené strely smerujúce na Kyjev a jeho okolie. AFP informovala o viacerých výbuchoch v centre mesta. „Mestské a energetické služby pracujú na obnovení kúrenia, vody a elektriny v domácnostiach,“ dodal Kličko.
Kyjev informoval o ruských plánoch útoku na ukrajinské jadrové elektrárne, svet varuje pred „katastrofickými následkami“
Od začiatku invázie Rusko pravidelne útočí na ukrajinskú energetickú sústavu, pričom útoky stupňuje najmä v zimných mesiacoch, čo má podľa Kyjeva slúžiť na podkopanie morálky obyvateľstva a oslabenie odporu.