Cezhraničná výmena regulačnej energie bude jednoduchšia, SEPS sa pripojil k ďalšej medzinárodnej platforme

Cezhraničná výmena regulačnej energie bude na Slovensku znova o niečo ľahšia. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) sa začiatkom decermbra úspešne pripojila k medzinárodnej platforme MARI.

Po úspešnom pripojení sa do platformy PICASSO tak zavŕšila vstup do medzinárodných platforiem zameraných na obstaranie regulačnej energie.

Dosiahnu vyššiu efektivitu

Platforma MARI poskytuje pre pripojených prevádzkovateľov prenosových sústav spoločný priestor na obstaranie regulačnej energie s manuálnou aktiváciou (ďalej len „mFRR“), v minulosti tiež označovanou ako podporná služba terciárnej regulácie výkonu.

Prístup do platformy MARI umožní spoločnosti SEPS koordinovane vymieňať regulačnú elektrinu s pripojenými prevádzkovateľmi prenosových sústav.

„Vstup SEPS do platformy MARI je výsledkom dlhodobej úzkej spolupráce s európskymi prevádzkovateľmi prenosových sústav. Cieľom platformy je umožniť operátorom prenosových sústav zdieľať zdroje regulačnej elektriny a dosiahnuť vyššiu efektivitu, transparentnosť a spoľahlivosť pri vyrovnávaní ponuky a dopytu v reálnom čase,“ informovala hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová.

Dôjde k zásadným zmenám

Rovnako ako pripojenie do platformy PICASSO aj pripojenie do platformy MARI so sebou prináša viaceré zásadné zmeny, ktoré menia doterajší spôsob aktivácie a ocenenia štandardných produktov služby mFRR.

Ponuky od domácich poskytovateľov podporných služieb sú zozbierané jednotlivými prevádzkovateľmi prenosových sústav a zaslané na platformu. Tá všetky prijaté ponuky zhromaždí, vyhodnotí a zoradí do spoločného cenového rebríčka.

Platforma taktiež zabezpečuje optimalizáciu aktivácie regulačnej elektriny na základe požiadaviek prevádzkovateľov prenosových sústav v závislosti od vzniknutej výkonovej nerovnováhy v príslušnej regulačnej oblasti.

Pripojenie k modulu CMM

Aktivované sú prioritne cenové ponuky s najnižšou cenou v rámci spoločného cenového rebríčka. Pri aktivácii berie platforma do úvahy dostupné prenosové kapacity medzi prepojenými ponukovými oblasťami.

Posledným plánovaným krokom súvisiacim s integráciou spoločnosti SEPS do Európskych platforiem na cezhraničnú výmenu regulačnej energie bude pripojenie spoločnosti SEPS k modulu CMM (Capacity Management Modul) v priebehu roka 2025.

„Ten dopĺňa platformy PICASSO a MARI o modul, ktorý zabezpečí efektívnejšie manažovanie procesov prideľovania cezhraničných prenosových kapacít. Pripojenie SEPS k modulu CMM nekladie žiadne dodatočné požiadavky respektíve povinnosti na poskytovateľov mFRR v rámci Slovenska,“ konštatovala Čičová Kotzigová.