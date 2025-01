Ceny tepla pre domácnosti zatiaľ zostávajú rovnaké, výrobcom sa však navýšili náklady

Ceny tepla na tento rok pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov zatiaľ zostávajú na úrovni roka 2024. Potom, čo pred vianočnými sviatkami vláda dotáciami zastropovala ceny tepla, potvrdzujú nezdražovanie aj samotní veľkí výrobcovia tepla. Ceny tepla sa tak nezvyšujú odberateľom v bytových domoch ako aj odberateľom v zariadeniach sociálnych služieb, prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v študentských domovoch.

Dotácie od štátu

Ako upozornil šéf Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš, vo väčšine prípadov reálne ceny tepla, teda schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), sú pre tento rok vyššie ako vládou zastropovaná cena tepla, ktorú odberatelia platili aj v rokoch 2023 a 2024. A to aj u tých výrobcov a dodávateľov tepla, u ktorých úrad začal konania o zmene ceny tepla na rok 2025 na základe podnetu úradu (ex offo), a teda aj ich odberatelia budú reálne platiť rovnako ako v rokoch 2023 a 2024, to jest zastropovanú cenu tepla.

„Rozdiel medzi cenou schválenou URSO na rok 2025 a cenou maximálnou v zmysle nariadenia vlády dodávateľom tepla uhrádza štát formou dotácií. Do výšky zastropovanej ceny by mali správcovia nastaviť pre domácnosti aj zálohy na náklady na teplo,“ dodal Janiš.

Viacero faktorov

Schválené nedotované ceny tepla pre rok 2025 ovplyvnilo viacero faktorov. Variabilnú zložku ovplyvňuje najmä cena vstupných palív, cena za ich prepravu, distribúcie a pri zemnom plyne aj cena za uskladňovanie. Niektorým výrobcom sa znížili náklady na nákup plynu z dôvodu poklesu ceny za komoditu. Neplatí to však paušálne. Rozdiely v cenách tepla sú zapríčinené aj rôznym spôsobom nákupu zemného plynu.

Niektorí dodávatelia tepla uzatvárajú viacročné kontrakty na nákup plynu, iní zas nakupujú po tranžiach, aby znížili riziko cenových výkyvov. Vo fixnej zložke sa pod rast nákladov podľa Janiša podpísali viaceré legislatívne zmeny schválené v minulom roku. Ako novela zákona o minimálnej mzde, balík opatrení na konsolidáciu verejných financií, zvýšená sadzba DPH, ale aj inflácia. Ceny tepla na tento rok ešte môže ovplyvniť zvýšenie položky za prepravu plynu.

Zvýšené náklady

„Výrobcovia a dodávatelia tepla, ktorí teplo vyrábajú z plynu, budú pravdepodobne nútení požiadať úrad o zmenu schválenej ceny tepla na rok 2025, nakoľko v týchto dňoch im dodávatelia plynu oznámili zvýšenia ceny za služby súvisiace s prepravou plynu, a to z dôvodov, že v dôsledku nepredĺženia zmluvy na prepravu plynu cez územie Ukrajiny sa tok zemného plynu cez vstupný bod Kapušany zastavil a dodávatelia plynu museli pristúpiť k zmene prepravných trás, s čím sú spojené dodatočné náklady,“ vysvetlil Janiš.

Všetky tieto zvýšené náklady však domácnosti a vybraná skupina odberateľov v roku 2025 podľa Janiša nepocítia. „Nakoľko cena tepla pre rok 2025 je vládou zastropovaná,“ dodal Janiš.