Trumpovými novými clami utrpia aj USA, upozorňuje francúzska ministerka. EÚ má z obchodného hľadiska údernú silu

Prípadná reakcia však podľa nej musí byť opatrná, pretože „táto eskalácia môže byť zničujúca – a môže byť zničujúca aj pre Spojené štáty“.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Belgium EU Agriculture
Francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová a jej španielsky náprotivok Luis Planas Puchades počas stretnutia ministrov EÚ 7. januára 2026 v Bruseli. Foto: Ilustračné, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Spojené štáty by tiež trpeli, ak by prezidentDonald Trump naplnil hrozbu uvaliť clá na európske krajiny, ktoré odmietajú jeho plán získať Grónsko, vyhlásila v nedeľu francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová.

„V tejto eskalácii ciel má čo stratiť aj on – rovnako ako jeho vlastní farmári a priemyselníci,“ povedala Genevardová v rozhovore pre Europe 1 a CNews.

Genevardová zdôraznila, že Európska únia (EÚ) má z obchodného hľadiska „významnú údernú silu“. Reakcia však podľa nej musí byť opatrná, pretože „táto eskalácia môže byť zničujúca – a môže byť zničujúca aj pre Spojené štáty“.

Trump v sobotu pohrozil, že od 1. februára zavedie 10‑percentné clo na všetok tovar z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Fínska. Okrem Británie a Nórska sú všetky členmi EÚ. Clo by sa podľa Trumpa mohlo od júna zvýšiť až na 25 percent, ak sa dohodu o prevzatí Grónska nepodarí uzavrieť.

Francúzska ministerka zdôraznila, že akýkoľvek americký pokus o prevzatie Grónska by bol „neprijateľný“.„Je jasné, že Európania nedovolia Spojeným štátom robiť si, čo chcú,“ dodala. V nedeľu popoludní by sa v Bruseli malo v tejto otázke konať mimoriadne zasadnutie veľvyslancov EÚ.

