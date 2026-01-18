Trumpovými novými clami utrpia aj USA, upozorňuje francúzska ministerka. EÚ má z obchodného hľadiska údernú silu

Spojené štáty by tiež trpeli, ak by prezidentDonald Trump naplnil hrozbu uvaliť clá na európske krajiny, ktoré odmietajú jeho plán získať Grónsko, vyhlásila v nedeľu francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová.
„V tejto eskalácii ciel má čo stratiť aj on – rovnako ako jeho vlastní farmári a priemyselníci,“ povedala Genevardová v rozhovore pre Europe 1 a CNews.
Hrozby clami kvôli Grónsku sú neprijateľné. Trumpa kritizujú Macron aj švédsky premiér
Genevardová zdôraznila, že Európska únia (EÚ) má z obchodného hľadiska „významnú údernú silu“. Reakcia však podľa nej musí byť opatrná, pretože „táto eskalácia môže byť zničujúca – a môže byť zničujúca aj pre Spojené štáty“.
Trump uvalí až 25-percetné clá na európske štáty, ktoré mu odmietajú predať Grónsko
Trump v sobotu pohrozil, že od 1. februára zavedie 10‑percentné clo na všetok tovar z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Fínska. Okrem Británie a Nórska sú všetky členmi EÚ. Clo by sa podľa Trumpa mohlo od júna zvýšiť až na 25 percent, ak sa dohodu o prevzatí Grónska nepodarí uzavrieť.
Francúzska ministerka zdôraznila, že akýkoľvek americký pokus o prevzatie Grónska by bol „neprijateľný“.„Je jasné, že Európania nedovolia Spojeným štátom robiť si, čo chcú,“ dodala. V nedeľu popoludní by sa v Bruseli malo v tejto otázke konať mimoriadne zasadnutie veľvyslancov EÚ.