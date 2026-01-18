Druhý polčas ako z ríše snov. Bayern Mníchov zničil Lipsko piatimi gólmi - VIDEO

Harry Kane strelil svoj 21. gól v sezóne Bundesligy pri výhre Bayernu Mníchov na ihrisku RB Lipska 5:1. Triumf obnovil 11-bodový náskok Bavorov na čele tabuľky pred druhou Borussiou Dortmund.
Nezdolaný Bayern stratil len štyri body na ceste k rekordným 50 bodom po 18 zápasoch. Celkový počet strelených gólov na čísle 71 je tiež rekordom v tejto fáze nemeckej ligovej sezóny.
Lipsko sa v prvom polčase ujalo vedenia vďaka Romulovi Cardosovi, ale po prestávke sa favoriti stretnutia rozbehli a skórovali Serge Gnabry, Kane, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovič a Michael Olise.
Tréner Bayernu Vincent Kompany povedal, že Lipsko bolo v úvodnom dejstve „dvakrát lepšie, ako sme boli“. „V druhom polčase to moji chlapci zvládli. Nebáli sme sa a naozaj sme do toho išli,“ uviedol Belgičan podľa agentúry AFP.
Cardoso priblížil, že 75 minút naozaj hral celý tím na vrchole a potom nevie, čo sa stalo – akoby vypli myseľ. „Musíme sa z toho niečo poučiť.“
Domáci boli hneď po polčase zničení piatimi presnými zásahmi. Bayern sa tešil aj z návratu Jamala Musialu po šesťmesačnej absencii pre zranenie.