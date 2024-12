Británia chce mať do roku 2030 až 95 % energie zo „zelených“ zdrojov

Britský premiér Keir Starmer vyhlásil, že vládny záväzok dosiahnuť do roku 2030 nulové emisie neznamená stopercentne čistú energiu. Krajina sa bude namiesto toho zameriavať na dosiahnutie toho, aby do spomenutého roku pochádzalo zo „zelených“ zdrojov celkovo 95 % energie. Referuje o tom web Montel News.

Labouristická strana vo štvrtok oznámila svoj „Plán pre zmenu“, v ktorom tvrdila, že chce dosiahnutie „najmenej 95 %“ čistej energie do roku 2030. Toto vyhlásenie viedlo niektoré médiá k domnienke, že Starmer ustúpil od svojho záväzku pre stopercentne čistú energiu do roku 2030, alebo že strana zmenila svoje plány.

V predchádzajúcich prejavoch a v manifeste Labouristickej strany zverejnenom pred tohtoročnými voľbami sa strana zaviazala k „čistej energii do roku 2030“, ale nešpecifikovala, že by to znamenalo stopercentne čistú energiu.

Podľa definície, ktorú prijala Labouristická strana, a minulý mesiac ju zverejnil národný prevádzkovateľ energetických systémov, sa za „čistú energiu“ považuje scenár, pri ktorom spotreba plynu tvorí počas roka za bežných meteorologických podmienok menej ako 5 % britskej výroby energie.