Vedenie Tottenhamu sa odvolalo voči trestu pre Bentancura, klubu sa zdá zbytočne prísny (foto)

Vedenie anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur sa odvolalo voči trestu pre svojho stredopoliara Rodriga Bentancura. Uruguajčan totiž dostal od anglickej Futbalovej asociácie (FA) dištanc na sedem stretnutí a pokutu 100-tisíc libier, čo je v prepočte takmer 120-tisíc eur, za rasistickú poznámku počas júnovej televíznej šou vo svojej vlasti na adresu klubového spoluhráča z Kórejskej republiky.

„Aj keď uznávame previnenie Rodriga, o ktorom rozhodla nezávislá regulačná komisia, tak veríme, že sankcia je príliš prísna,“ uviedol londýnsky klub prostredníctvom stanoviska.

Dvadsaťsedemročného Bentancura ešte v júni počas televíznej šou požiadal moderátor o dres jeho juhokórejského spoluhráča Son Heung-mina, na čo Uruguajčan reagoval slovami: „Sonnyho? Mohol by som priniesť aj dres Sonnyho bratranca, pretože všetci vyzerajú rovnako.“

Bentancur sa neskôr spoluhráčovi ospravedlnil na instragrame, svoje konanie označil ako „veľmi nevydarený žart“ a dodal, že nikdy by ho nerešpektoval ani mu neublížil. Son ospravedlnenie prijal a konanie uruguajského spoluhráča označil ako chybu.

Zdalo by sa, že vec je uzavretá, no v septembri do hry vstúpila FA a začala záležitosť prešetrovať. Futbalista sa podľa FA „správal nevhodným spôsobom, použil diskriminačné alebo urážlivé slová a poškodil povesť futbalu.“ Priťažujúcim faktorom bola skutočnosť, že šlo o „odkaz na národnosť, rasu alebo etnický pôvod“.

Okrem uvedeného dištancu a pokuty musí Bentancur ešte počas aktuálnej sezóny absolvovať príslušný vzdelávací program. „Ak ho hráč v stanovenom období uspokojivo nedokončí, bude mať s okamžitou platnosťou zastavenú činnosť až do jeho ukončenia,“ uviedla FA.

Uruguajský futbalista môže za svoj klub nastúpiť v Európskej lige, trest sa vzťahuje iba na súboje v anglických súťažiach.