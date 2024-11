Uruguajčan dostal dištanc a pokutu. Spoluhráčovi adresoval nevhodnú poznámku (foto)

Nevinný žart v medzisezónnom období sa skončil dištancom a pokutou. Uruguajský futbalový stredopoliar Rodrigo Bentancur nesmie nastúpiť na sedem duelov v anglických súťažiach a musí zaplatiť aj 100-tisíc libier, čo je v prepočte takmer 120-tisíc eur, za rasistickú poznámku počas júnovej televíznej šou vo svojej vlasti.

Dvadsaťsedemročného futbalistu z londýnskeho klubu Tottenham Hotspur moderátor v prenose požiadal o dres jeho juhokórejského spoluhráča Son Heung-mina, na čo Uruguajčan reagoval slovami: „Sonnyho? Mohol by som priniesť aj dres Sonnyho bratranca, pretože všetci vyzerajú rovnako.“

Nevydarený žart

Bentancur sa neskôr spoluhráčovi ospravedlnil na instagrame, svoje konanie označil ako „veľmi nevydarený žart“ a dodal, že nikdy by ho nerešpektoval ani mu neublížil. Son ospravedlnenie prijal a konanie uruguajského spoluhráča označil ako chybu.

„Sme ako bratia a nič sa nezmenilo. Už sme za tým, sme jednotní a po lete budeme spolu bojovať za náš klub,“ uviedol ešte v júni juhokórejský reprezentant.

Juhokórejský futbalista Son Heung-min v súboji o loptu s Barisom Yilmazom v zápase Európskej ligy Galatasaray Istanbul – Tottenham Hotspur. Foto: SITA/AP

Poškodil povesť futbalu

Zdalo by sa, že vec je uzavretá, no v septembri do hry vstúpila anglická Futbalová asociácia (FA) a začala záležitosť prešetrovať. Futbalista sa totiž podľa FA „správal nevhodným spôsobom, použil diskriminačné alebo urážlivé slová a poškodil povesť futbalu“. Priťažujúcim faktorom bola skutočnosť, že šlo o „odkaz na národnosť, rasu alebo etnický pôvod“.

Okrem dištancu a pokuty musí Bentancur ešte počas aktuálnej sezóny absolvovať príslušný vzdelávací program. „Ak ho hráč v stanovenom období uspokojivo nedokončí, bude mať s okamžitou platnosťou zastavenú činnosť až do jeho ukončenia,“ uviedla FA.

V pohárovej Európy hrať môže

Tottenham Hotspur ani Bentancur na trest okamžite nereagovali, futbalista má možnosť odvolať sa.

Futbalista môže za svoj klub nastúpiť v Európskej lige, trest sa totiž vzťahuje iba na súboje v domácich súťažiach.