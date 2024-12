V zákulisí sa hovorí o možnom sťahovaní hráčov medzi veľkoklubmi. Prinesie január veľkú výmenu?

Január môže vo svetovom futbale priniesť jednu veľmi veľkú výmenu. Počas prestupového obdobia by si totiž mohli vymeniť hráčov anglický Manchester United a španielsky FC Barcelona.

Ako informuje web footboom1.com s odvolaním sa na mediálne zdroje v Španielsku, na Pyrenejský polostrov by sa mohol sťahovať Marcus Rashford a na štadión Old Trafford zase Ansu Fati. Pre oboch by to mohol byť pozitívny impulz v ich kariérach.

Rashford zatiaľ nehral za iný klub ako Manchester United, na jeho konte je 426 duelov a v nich 138 gólov. Nedávno sa však nechal počuť, že chce od účastníka Premier League odísť.

Útočník Ansu Fati z FC Barcelona. Foto: SITA/AP

Inak je na tom Fati. Ako odchovanec Kataláncov už hosťoval v minulej sezóne v anglickom Brightone, teraz však nemá miesto v FC Barcelona pod vedením trénera Hansiho Flicka. Rád by aj zostal a bojoval pozíciu v zostave, hlavný kouč však s ním neráta.

Je zatiaľ otázne, či ide o dohady založené na reálnom základe, alebo len o zbožné prianie autorov článkov. Nemožno však nespomenúť, že „bez vetra sa ani lístok nepohne“.