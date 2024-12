Ansu Fati v januári zrejme dopíše barcelonskú kapitolu, Flick ho nepotrebuje

Mal byť na dlhé roky nová barcelonská „desiatka“ po Lionelovi Messim, no jeho dni v Katalánsku sú pravdepodobne spočítané. Ansu Fati, pred niekoľkými rokmi považovaný za jeden z najväčších zázrakov z akadémie FC Barcelona, zrejme bude hľadať svoje futbalové šťastie niekde inde. Ako referuje web footboom1.com, tréner „blaugranas“ Hansi Flick s ním už príliš nepočíta.

Fati v roku 2019 ako 16-ročný chlapec „vtrhol“ do barcelonského A-mužstva a mnohí mu predpovedali skvelú budúcnosť. Vynikal rýchlosťou a driblingom, presne tak, ako to teraz predvádza Lamine Yamal. Ozvali sa však zdravotné ťažkosti. Stratil sebadôveru, formu i miesto v zostave FCB.

Odohral iba 158 minút

V minulej sezóne preto uvítal príležitosť nájsť „samého seba“ v anglickom Brightone, odkiaľ po ročnom hosťovaní odchádzal s vizitkou 27 zápasov a štyri góly. Zdalo sa, že nástup nemeckého kouča Flicka by mu mohol vyhovovať. No opak je pravda. Fati v tejto sezóne zasiahol iba do siedmich duelov a dohromady odohral iba 158 minút. Keď mal Flick pred týždňom proti Leganés konečne pokope väčšinu kádra a musel zvoliť jedného hráča, ktorý sa posadí iba na tribúnu, „Čierneho Petra“ dostal práve Fati.

Napriek občasným zábleskom ho Flick nevníma ako kľúčový „kúsok“ vo svojej schéme, radšej dáva príležitosť hráčom ako Raphinha, Lamine Yamal, Ferrán Torres, Fermín López a dokonca aj mladý Pau Víctor. Hoci Fati nechce odísť a túži zabojovať o svoju šancu, Flick mu vraj vysvetlil, čo všetko vyžaduje od hráčov z hľadiska výkonu a taktických potrieb. A tam mu Fati podľa všetkého nezapadá. Odchod údajne podporujú aj funkcionári FC Barcelona, keďže klub by si týmto ekonomicky polepšil.