Pripravený na novú výzvu, ale tréner Amorim vyzdvihol jeho talent. O kom je reč?

Marcus Rashford nefiguroval v zostave Manchestru United v nedávnom derby v rámci anglickej Premier League na trávniku City a začali sa šíriť špekulácie, že chce z tímu odísť. Vážnosť tomu dodali aj slová 27-ročného útočníka v istom interview o tom, že je „pripravený na novú výzvu a aj ďalšie kroky.“

Tréner Rúben Amorim musel zareagovať a svojho hráča verejne podržal.

„Náš klub potrebuje hráčov ako je on – talentovaných a kvalitných. Moja úloha je dostať z neho čo najvyššiu úroveň predvedeného výkonu. Chcem mu pomôcť, je to pre mňa výzva,“ povedal Amorim podľa AP.

Strieborný medailista z ME 2020 a 60-násobný reprezentant má v ManUtd zmluvu do roku 2028. Rashford je absolvent slávnej akadémie United, v ktorej vychovali mnohých velikánov svoje doby ako bolu Bobby Charlton, George Best, Ryan Giggs a David Beckham. Od podpísania novej zmluvy v roku 2023 však nemá oslnivú formu a bojuje o svoju pozíciu v tíme.

V minulej sezóne strelil iba osem gólov a stratil miesto v anglickej reprezentácii. Od príchodu Amorima na trénerskú stoličku v Manchester united strelil tri góly v šiestich dueloch, ale v Európskej lige na trávniku Viktorie Plzeň bol vystriedaný po 56 minútach a minulý víkend v tradičnom manchesterskom derby vypadol zo zostavy svojho tímu.