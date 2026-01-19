Skúsená matadorka Mokošová pokračuje. Už pod priezviskom Kundrát ju čakajú štrnáste ME

Okrem športovej kariéry sa venuje aj trénerstvu. Úspešnú gymnastku teší, že nastupuje silná generácia slovenských gymnastiek.
Barbora Mokošová
Barbora Mokošová počas súťažného cvičenia.
V marci bude mať slovenská reprezentantka Barbora Kundrát už 29 rokov, no s vrcholnou gymnastikou ešte nekončí. Bronzová na bradlách z ME 2020 v tureckom Mersine sa totiž dohodla so Slovenskou gymnastickou federáciou (SGF) na podmienkach spolupráce a podpory na rok 2026.

Olympionička z Ria de Janeiro 2016 aj Tokia 2021 tak má pred sebou ďalšie majstrovstvá Európy, ktoré sa v auguste uskutočnia v chorvátskom Záhrebe. Budú už jej štrnáste. Na tomto fóre debutovala ešte v roku 2021 v belgickom Bruseli a odvtedy vynechala len ME 2019 v Poľsku.

„Z mojej strany bola vôľa, na strane Slovenskej gymnastickej federácie tiež. Teší ma, že sme sa s pánom prezidentom Vilčekom dohodli na podmienkach. Hlavným cieľom sú ME v Záhrebe, po nich uvidíme. Vstup do sezóny ma čaká už o necelé dva mesiace v prvej polovici marca na Svetovom pohári v Baku. V rýchlom slede potom príde na rad ďalší v Antalyi,“ uviedla bratislavská rodáčka na webe SGF.

Zmenou oproti minulosti je, že už neabsolvuje celý viacboj, ale súťažiť bude len na bradlách a kladine.

V minulosti známa pod priezviskom Mokošová si už naplnila svoje športové ambície. „Základná túžba bola dostať sa na olympijské hry. Netvrdím, že následne to opadlo a už som nemala žiadne ambície, ale to, na čom som roky pracovala, sa mi štartom v Riu de Janeiro 2016 zúročilo, a potom to už bolo také uvoľnenejšie. Samozrejme, dodnes robím všetko pre to, aby moje výsledky boli čo najlepšie, ale necítim tlak od okolia a nevyvíjam ho ani sama na seba. Chcem ukázať svetu, že aj vysoké a staršie baby vedia cvičiť a nestratia sa v konkurencii. Pre mňa je najdôležitejšie, aby sa to ľuďom páčilo a mali z toho radosť. Či už budem na stupňoch, alebo povedzme niekde v polovičke poradia, na tom až tak nezáleží,“ poznamenala.

Na spomenutých ME 2026 v Záhrebe by Kundrát neprotestovala, ak by na bradlách skončila lepšie ako pätnásta, čo je jej umiestnenie z ME 2025 v Lipsku.

„Nie je to nesplniteľné. Ideál by bolo finále. Ak sa mi podarí minimalizovať chyby a predvediem, čo je v mojich silách, tak by som sa k nemu mohla priblížiť. Prípadné finále by ma veľmi potešilo, ale nejdem dávať vyjadrenia, že s takýmto cieľom tam odcestujem,“ prezradila.

Okrem športovej kariéry sa venuje aj trénerstvu. Nie je jediná, koho nadchla juniorská vicemajsterka sveta na bradlách z novembrových Filipín Lucia Piliarová.

„Ona je náš diamant, ktorý treba chrániť. Takéto talenty sa rodia raz za dekádu, ak vôbec. Celý detviansky tím okolo trénerky Kataríny Krekáňovej odvádza s Luckou aj s ďalšími mladými gymnastkami úžasnú robotu,“ pokračovala.

Úspešnú gymnastku teší, že nastupuje silná generácia slovenských gymnastiek. „Teraz si s pokojom v duši hovorím, že super, môžem skončiť, máme tu dravé dievčatá, ktoré budú predvádzať krásne výkony a nosiť výsledky. Dúfam, že sa im bude dariť a potiahnu to minimálne tak dlho ako ja,“ dodala.

