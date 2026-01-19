Skúsená matadorka Mokošová pokračuje. Už pod priezviskom Kundrát ju čakajú štrnáste ME

V marci bude mať slovenská reprezentantka Barbora Kundrát už 29 rokov, no s vrcholnou gymnastikou ešte nekončí. Bronzová na bradlách z ME 2020 v tureckom Mersine sa totiž dohodla so Slovenskou gymnastickou federáciou (SGF) na podmienkach spolupráce a podpory na rok 2026.
Európa v pohybe, Slovensko na nohách. 10. ročník Európskeho týždňa športu štartuje čoskoro
Olympionička z Ria de Janeiro 2016 aj Tokia 2021 tak má pred sebou ďalšie majstrovstvá Európy, ktoré sa v auguste uskutočnia v chorvátskom Záhrebe. Budú už jej štrnáste. Na tomto fóre debutovala ešte v roku 2021 v belgickom Bruseli a odvtedy vynechala len ME 2019 v Poľsku.
„Z mojej strany bola vôľa, na strane Slovenskej gymnastickej federácie tiež. Teší ma, že sme sa s pánom prezidentom Vilčekom dohodli na podmienkach. Hlavným cieľom sú ME v Záhrebe, po nich uvidíme. Vstup do sezóny ma čaká už o necelé dva mesiace v prvej polovici marca na Svetovom pohári v Baku. V rýchlom slede potom príde na rad ďalší v Antalyi,“ uviedla bratislavská rodáčka na webe SGF.
Zmenou oproti minulosti je, že už neabsolvuje celý viacboj, ale súťažiť bude len na bradlách a kladine.
Mokošová opäť najlepšou na Slovensku. Kariéru zatiaľ nekončí - FOTO, VIDEO
V minulosti známa pod priezviskom Mokošová si už naplnila svoje športové ambície. „Základná túžba bola dostať sa na olympijské hry. Netvrdím, že následne to opadlo a už som nemala žiadne ambície, ale to, na čom som roky pracovala, sa mi štartom v Riu de Janeiro 2016 zúročilo, a potom to už bolo také uvoľnenejšie. Samozrejme, dodnes robím všetko pre to, aby moje výsledky boli čo najlepšie, ale necítim tlak od okolia a nevyvíjam ho ani sama na seba. Chcem ukázať svetu, že aj vysoké a staršie baby vedia cvičiť a nestratia sa v konkurencii. Pre mňa je najdôležitejšie, aby sa to ľuďom páčilo a mali z toho radosť. Či už budem na stupňoch, alebo povedzme niekde v polovičke poradia, na tom až tak nezáleží,“ poznamenala.
Na spomenutých ME 2026 v Záhrebe by Kundrát neprotestovala, ak by na bradlách skončila lepšie ako pätnásta, čo je jej umiestnenie z ME 2025 v Lipsku.
„Nie je to nesplniteľné. Ideál by bolo finále. Ak sa mi podarí minimalizovať chyby a predvediem, čo je v mojich silách, tak by som sa k nemu mohla priblížiť. Prípadné finále by ma veľmi potešilo, ale nejdem dávať vyjadrenia, že s takýmto cieľom tam odcestujem,“ prezradila.
Letná olympiáda v Tokiu (gymnastika): Mokošová išla celý viacboj bez zaváhania, najlepšiu známku dostala v preskoku a na bradlách
Okrem športovej kariéry sa venuje aj trénerstvu. Nie je jediná, koho nadchla juniorská vicemajsterka sveta na bradlách z novembrových Filipín Lucia Piliarová.
„Ona je náš diamant, ktorý treba chrániť. Takéto talenty sa rodia raz za dekádu, ak vôbec. Celý detviansky tím okolo trénerky Kataríny Krekáňovej odvádza s Luckou aj s ďalšími mladými gymnastkami úžasnú robotu,“ pokračovala.
Úspešnú gymnastku teší, že nastupuje silná generácia slovenských gymnastiek. „Teraz si s pokojom v duši hovorím, že super, môžem skončiť, máme tu dravé dievčatá, ktoré budú predvádzať krásne výkony a nosiť výsledky. Dúfam, že sa im bude dariť a potiahnu to minimálne tak dlho ako ja,“ dodala.