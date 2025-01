Myslel som si, že žijem naozaj v maximálne pokojnom mestečku, hovorí miestny kňaz. Spišská Stará Ves sa spamätáva z tragédie

Slovenskom vo štvrtok otriasol útok 18-ročného študenta Samuela na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Šokovaní samozrejme zostali aj miestni obyvatelia. „Myslel som si, že žijem naozaj v maximálne pokojnom mestečku,“ povedal rímskokatolícky farár Cyril Hamrák v reportáži TV Joj zverejnenej na webe noviny.sk.

Útok počas vyučovania

Bežný štvrtok v mestečku s niečo viac ako 2 000 obyvateľmi sa zmenil krátko pred 13:00, najprv húkanie majákov polície a ďalších záchranných zložiek, následne opáskovaná hlavná ulica.

Ľudia v prvom momente nevedeli, čo sa deje, ale za pár minút bolo jasné, že sa stala obrovská tragédia. „Incident na gymnáziu bol nahlásený o 12:49 ako útok nožom,“ priblížil vo štvrtok na mieste činu policajný prezident Ľubomír Solák.

Mladík útočil ešte počas vyučovania, keď bolo v budove školy veľa ľudí a následne ušiel. Netrvalo však dlho a polícia ho zadržala v lesnom poraste mimo obce Spišská Stará Ves. „Veľmi strašné, čo sa tu stalo,“ povedal pre TV Joj jeden z členov občianskej hliadky MOaPS, ktorí tiež prišli na miesto.

Psychické problémy mladíka

Po besnení mladíka v budove gymnázia sú dve obete, 51-ročná zástupkyňa riaditeľky a 18-ročná študentka. Tretia napadnutá, 18-ročná študentka, utrpela stredne ťažké poranenia a je hospitalizovaná v nemocnici v Poprade.

Primátor Ján Kurňava nevládal na kameru hovoriť. Nikto totiž zatiaľ nevie vysvetliť, čo viedlo 18-ročného Samuela k takému hroznému činu.

Útok vyšetrujú ako obzvlášť závažný zločin vraždy, ale nie je vylúčené ani prekvalifikovanie skutku na úkladnú vraždu.

Motív mladíkovho konania bude predmetom vyšetrovania, ale podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku to „nebol nepopísaný list papiera“ a potvrdzujú to aj výpovede miestnych. „Keď takého psychicky narušeného sem pustíme, mal zostať doma alebo dakde na liečení,“ uviedla pre TV Joj jedna z obyvateliek mestečka.

Podľa informácií spomínanej televízie bolo verejným tajomstvom, že mladík mal už dlhšiu dobu psychické problémy a v Ľubici, kde býva, mal v minulosti surovo napadnúť dievča. „Internet, všetko robí internet, lebo tri životy mám a ešte jeden môžem minúť,“ povedala svoj pohľad na tragédiu pre TV Joj jedna z miestnych obyvateliek.

Rímskokatolícky farár Cyril Hamrák v spomínanej reportáži uviedol, že to, čo sa sa odohráva v ľudských srdciach detí a mládeže, je asi niečo nepreskúmané. „Mali by sme sa na to viac zamerať a odhaľovať bolesti detí, ktoré nosia v sebe, o ktorých nehovoria a potom vybuchnú takto navonok,“ dodal.