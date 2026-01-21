Dva zákony z dielne Tomášovho ministerstva nepôjdu na zrýchlené konanie, vláda ich z parlamentu stiahne

Vláda stiahne z Národnej rady (NR) SR dva návrhy na zrýchlené legislatívne konanie o zmenách zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Ide o novely zákonov o inšpekcii práce, nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákona o štátnej službe i o zmeny v zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. V stredu to na návrh rezortu práce schválil vládny kabinet.
Dôvodom stiahnutia návrhov na skrátené konanie, ktoré boli do parlamentu predložené ešte 28. novembra 2025 je, že NR SR ich zatiaľ neprerokovala. Schválené vládou boli 19. a 26. novembra 2025.
Novely zákona o inšpekcii práce, nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zákona o štátnej službe boli pôvodne naviazané na konsolidačné opatrenia, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2026. Keďže návrh nebol na decembrovej schôdzi prerokovaný a schválený, jeho prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní stratilo opodstatnenie, zhodnotil rezort práce.