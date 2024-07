Trnavu v Sarajeve čaká agresívny súper, Dunajská Streda ide do Baku s dôležitou ambíciou a Ružomberčania privítajú futbalový kaliber

Po stredajšom remízovom zásahu Slovana Bratislava na trávniku slovinského NK Celje (1:1) v prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov sa vo štvrtok predstavia vo futbalovej Európe aj zostávajúci traja slovenskí zástupcovia.

Zatiaľ čo FC Spartak Trnava a FC DAC 1904 Dunajská Streda vycestovali v Európskej konferenčnej lige za svojimi súpermi do Bosny a Hercegoviny (FK Sarajevo), resp. Azerbajdžanu (FK Zira), na fanúšikov slovenského pohárového šampióna MFK Ružomberok čaká futbalový sviatok.

Na domácom štadióne pod Čebraťom privítajú v 2. predkole Európskej ligy tretí najlepší tím uplynulého ročníka najvyššej tureckej súťaže a finalistu domáceho pohára Trabzonspor.

Silný kaliber

Liptáci hlásia vypredané (oficiálna kapacita 4876 divákov) na zápas, ktorý sa začne vo štvrtok o 18.30 h. Nie je to prekvapenie, keďže si doma zahrajú proti najsilnejšiemu tímu za posledných 7 rokov. V auguste 2017 hostili v odvete 3. predkola EL anglický FC Everton a po prehre 0:1 (0:0) sa so súťažou rozlúčili.

Trabzonspor je tiež silný futbalový kaliber. Na rozdiel od Liptákov, ktorí už majú za sebou dvojzápas proti kazašskému Tobolu Kostanaj (5:2 a 0:1), Turci začínajú v pohárovej Európe až teraz.

Liptáci už chytili tempo

„Môže to hrať úlohu a verím, že bude. Už sme chytili nejaké tempo. Aj my sme mali pred prvým majstrovským zápasom veľa očakávaní, ako budeme vyzerať,“ zamyslel sa tréner Ružomberka Ondřej Smetana na klubovom webe.

„Chceme sa dobre prezentovať, predviesť dobrý výkon. Vieme, kto je v tomto dvojzápase favorit. My ich môžeme len zaskočiť a prekvapiť. Na to, samozrejme, musíme byť nachystaní, a to aj chceme,“ dodal tréner Liptákov.

Niečo unikátne

Kapitán Martin Chrien si rovnako uvedomuje, že ich čaká súper z vyšších poschodí európskeho futbalu. Trhová hodnota kádra Trabzonsporu presahuje 90 miliónov eur, kým u Ružomberčanov je to necelých 7 miliónov.

„Myslím si, že pre slovenský futbal je to niečo unikátne, že sme sem dotiahli takéhoto súpera. Samozrejme vieme aké majú kvality a budeme sa snažiť proti nim podať čo najlepší výkon,“ povedal Martin Chrien.

Ambícia Dunajskej Stredy

Futbalisti Dunajskej Stredy odcestovali za súperom do Azerbajdžanu s ambíciou nezopakovať vlaňajšok, keď sa s Európskou konferenčnou ligou rozlúčili už po úvodnom dvojzápase. Nestačili vtedy na gruzínskeho protivníka FC Dila Gori.

Aktuálne vo štvrtok od 18.30 h nastúpia zverenci španielskeho kouča Xisca Muňoza v Dalgu aréne v Baku proti azerbajdžanskému vicemajstrovi FK Zira. Dunajská Streda by mala postúpiť cez tohto súpera, ale to sú len predzápasové prognózy.

„Atmosféra v kabíne je výborná a všetci sa už tešíme na prvý súťažný zápas. Nevieme sa dočkať. Vieme, že FK Zira bude výborný súper, ale aj my máme k dispozícii výborné mužstvo. V tomto dvojzápase si to so súperom pôjdeme rozdať a dáme do toho všetko už od začiatku,“ vyhlásil stredopoliar slovenského vicemajstra Christián Herc.

Ťažký súper

Tím FK Zira bol nasadený do 1. predkola Európskej ligy, kde však nestačil na Šeriff Tiraspoľ, a tak sa automaticky zosunul o súťaž nižšie. Moldavský súper známejšieho mena však postúpil až po strelách zo značky pokutového kopu po zápasoch, ktoré sa skončili 0:1 a 2:1.

„Obidva tímy podali v 1. predkole dobré výkony a v konečnom dôsledku to bolo o malých detailoch. Z oboch strán sme videli veľmi vysokú úroveň, kvalitu a dobrý charakter. Takisto sme videli, že obidva tímy išli na sto percent. Z toho vyplýva, že nás čaká naozaj ťažký súper, ktorý má veľmi zaujímavú taktiku a silné štandardné situácie,“ skonštatoval tréner Dunajskej Stredy Xisco Muňoz pre denník Šport.

Trnavčanov čaká emotívny duel

Až o 21.00 h má úvodný výkop súboj NK Sarajevo – FC Spartak Trnava. Hrá sa na známom štadióne Koševo a na zápas v predstihu predali vyše 12-tisíc lístkov. Bosniansky klub v predchádzajúcom predkole vyradil kazašský FC Aktobe, keď sa v sarajevskej odvete rozhodovalo až v penaltovom rozstrele.

„Bude to agresívny a aj futbalový súper, ktorý chce hrať nátlakovo. Nastúpi v domácom prostredí, využije pomoc obecenstva. Budú hrať s obrovskou emóciou, na hrane žltých a červených kariet. Bude to určite súbojový a emotívny duel. Chceme streliť gól a neinkasovať. Základ však bude uhrať ´hrateľný´ výsledok do odvety,“ rozhovoril sa tréner Trnavy Michal Gašparík ml. aj pre denník Šport.

Kľúčová strata

Podľa Gašparíka absencia čiernohorského stopéra Miomira Djuričkoviča v domácom drese by mohla jeho zverencom veľmi pomôcť.

„Podľa mňa to môže byť kľúčová strata. Aj v trojobrancovom systéme bol hráč, na ktorom toho veľa stálo. Posúval sa na pozíciu šestky. Rovnako v systéme so štyrmi obrancami je dôležitý a bude im chýbať. Uvidíme, aký systém zvolia,“ dodal Gašparík ml.