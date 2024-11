Amorim si užíval prvé víťazstvo v tíme ManUtd. Fanúšikovia mu zložili pieseň (video)

Nový tréner Manchestru United Rúben Amorim sa dočkal prvého víťazstva pri kormidle anglického futbalového veľkoklubu. Vo švrtkovom súboji Európskej ligy si ManUtd doma poradil s nórskym šampiónom Bodö/Glimt 3:2.

United viedli už v 1. min po zásahu mladého Argentínčana Alejandra Garnacha, ale v 23. min hostia viedli 2:1 po góloch Hakona Evjena a Philipa Zickernagela.

Na prelome polčasov však prišiel dvojgólový zásah dánskeho útočníka domácich Rasmusa Höjlunda a otočka na 3:2. Hráč s trhovou hodnotou vyše 62 miliónov eur sa zaslúžil o to, že Manchester United zostal aj po piatom zápase hlavnej fázy EL nezdolaný.

S bilanciou 2 víťazstvá – 3 remízy patrí zverencom Rúbena Amorima 12. priečka v 36-člennom pelotóne EL.

„Videl som to, čo aj všetci ostatní – dobré aj horšie momenty v našej hre. V závere nastal zmätok. Snažili sme sa udržať výsledok, ale celkovo to bola dobre odvedená práca. Hráči nešetrili na pohybe, tlačili, snažili sa robiť veci, na ktorých sme pracovali v posledných troch dňoch a zvíťazili sme,“ povedal Rúben Amorim aj pre AP.

Pri kormidle tímu z Old Traffordu nedávno nahradil nevýrazného Holanďana Erika ten Haga, aby mu prinavrátil zašlú slávu. Začal remízou 1:1 na trávniku Ipswichu v Premier League, teraz pridal prvé víťazstvo a dokonca v európskej konfrontácii.

Pri odchode z ihriska si vyslúžil od fanúšikov potlesk v stoji a časť z nich mu zložila a zaspievala pieseň.

„Prišiel som z Portugalska a polovica ľudí ma tu asi nepozná. O to viac si vážim toto krásne prijatie. Pokúsim sa fanúšikov nesklamať,“ zareagoval Amorim.

Na margo prvého víťazného zápasu vo svojej premiére v chráme futbalu na Old Trafforde 39-ročný tréner pre BBC Sport doplnil: „Vážim si prvé víťazstvo, lebo ešte som nepripravil mužstvo na zodpovedajúcej úrovni. Stále iba spoznávam hráčov. Nemali sme dosť času na spoločnú prácu, takže do zápasov ideme s väčším nadšením a nervozitou, lebo vopred nevieme, čo očakávať a ako to môže dopadnúť.“

Na adresu dvojgólového Rasmusa Höjlunda Amorim pochvalne aj kriticky poznamenal: „Musí sa zlepšiť, lebo máva príliš veľa dotykov s loptou, pridlho ju drží. Na druhej strane ak hráme v nízkom bloku, je pre nás dôležitý, lebo on prepája herné línie. Je to aj gólový hráč, čo ukázal v tomto zápase. V šestnástke súpera je dostatočne agresívny a z toho plynú šance a góly.“