Amorim začal v Manchestri United remízou. Po 81 sekundách však už oslavoval gól (video)

Portugalský futbalový tréner Rúben Amorim mal doslova ukážkový štart na lavičke anglického klubu Manchester United. No platilo to iba v úvodných minútach. „Červení diabli“ pod jeho vedením skórovali na trávniku Ipswichu Town už po 81 sekundách, no náskok v dueli proti jednému z najslabších tímov Premier League neudržali a z Portman Road odišli iba s bodom po remíze 1:1.

„Je to ťažká liga. Už som to vedel predtým, ale teraz som sa o tom presvedčil na vlastnej koži. Nasadenie súperov, prostredie štadióna… Myslím si však, že sme začali veľmi dobre,“ povedal 39-ročný rodák z Lisabonu.

Od začiatku systém 3-4-3

Amorim sa pred niekoľkými dňami stal na Old Trafforde nástupcom odvolaného holandského kouča Erika ten Haga. Predtým si vybudoval dobré meno na lavičke portugalského Sportingu Lisabon. Hneď v prvom dueli na lavičke ManUnited nasadil svoje obľúbené rozostavenie 3-4-3.

„Bolo to pre hráčov ťažké. Museli sa za dva dni naučiť rôzne pozície. Snažili sa. To je všetko. Ešte to chvíľu potrvá. Nesústreďme sa na cieľ (titul). Sústreďme sa na malé detaily, maličkosti, na vytvorenie tímu a víťazného prostredia. Toto zdobí mužstvá, ktoré vedia vyhrávať tituly,“ poznamenal Amorim.

Šiesty stály kouč po odchode Fergusona

Amorim je šiestym stálym trénerom United, odkedy legendárny Sir Alex Ferguson v roku 2013 odišiel do dôchodku.

„Červení diabli“ pod vedením Fergusona vyhrali 28 veľkých trofejí vrátane dvoch titulov v Lige majstrov. Jeho úspechy však akoby zaťažovali všetkých jeho nástupcov. Postupne na lavičke neuspeli David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer a Erik ten Hag.

Fanúšikovia a všetci v klube však dúfajú, že tentoraz konečne našli trénera, ktorý ich priblíži k Fergusonovej ére.