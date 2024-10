Tohtoročná draftová jednotka sa v NHL uviedla gólom a asistenciou už v úvodnej tretine (video)

Jednotka tohtoročného draftu nováčikov do zámorskej hokejovej NHL sa v profilige nenačakala dlho na premiérový presný zásah.

Stále iba 18-ročný Macklin Celebrini sa totiž do profisúťaže uviedol gólom a asistenciou hneď v prvom súboji tímu San Jose Sharks pri prehre 4:5 po predĺžení so St. Louis Blues.

Šťastný zásah

„Bolo to úžasné. Stalo sa všetko, čo som si predstavoval pri svojom prvom zápase. Bolo to skvelé a budem si to pamätať po celý život,“ uviedol mladík po zápase, ktorým odštartoval seniorskú kariéru.

Oba body zaznamenal hneď v prvej tretine. Gól mladého hráča prišiel už v jeho treťom striedaní, bol to šťastný zásah. Pri mantineli sa prezentoval otočkou a jeho prihrávku do stredu na Williama Eklunda si brániaci Matt Kessel zrazil puk korčuľou za vlastného brankára Joela Hofera.

Celebrini si najprv neuvedomil, že práve jemu pripísali gól. Upozornil ho na to až Eklund pri oslave.

„Nahadzoval som puk do stredu a skúšal, či na neho William dosiahne. Bol to šťastný odraz od korčule obrancu,“ opísal situáciu Celebrini. Po uvedenom zásahu sa dočkal ovácií publika.

ARE YOU KIDDING?!!! 🚨 pic.twitter.com/kZ2h2SwWab — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) October 11, 2024

Lepšie zajtrajšky

Fanúšikovia Sharks v ňom vidia nádej na lepšie výsledky, lebo hokejisti San Jose v ostatných piatich ročníkoch nepostúpili do play-off.

„Je neuveriteľný, má obrovský talent a tvrdo na sebe pracuje. Napokon aj on chce tiež vyhrávať zápasy a urobí pre to všetko potrebné,“ ocenil mladíka spoluhráč Tyler Toffoli, pri ktorého góle asistoval práve Celebrini.

Sharks v minulosti patrili medzi najúspešnejšie tímy NHL, teraz však stavili na mladé talenty, aby na plochu haly SAP Center opäť priniesol radosť z úspechu.

A few debuts, a first goal, a point earned, and plenty of season left. pic.twitter.com/tEc7rUL5VL — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) October 11, 2024

Nový rekord

Podľa Sportradaru sa Celebrini stal najmladším hráčom histórie NHL, ktorý zaznamenal dva body v úvodnej tretine svojho debutu, podarilo sa mu to vo veku 18 rokov a 119 dní.

Výnimočný výkon mladíka zanechal dojem aj u divákov, medzi ktorými bol aj basketbalista Draymond Green z tímu NBA Golden State Warriors.