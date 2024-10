Kopitar strelil prvý čistý hetrik v novej sezóne NHL. V organizácii LA prekonal aj legendárneho Gretzkého (video+foto)

Prvý čistý hetrik v novej sezóne NHL strelil hráč, ktorý v auguste oslávil už 37. narodeniny. Slovinec Anže Kopitar ako pravý kapitán tromi gólmi doviedol Los Angeles Kings k víťazstvu nad Buffalom 3:1.

Sabres viedli na domácom ľade po dvoch tretinách 1:0, ale potom vzal osud zápasu do svojich rúk Kopitar.

Prvý gól strelil už 13 sekúnd po úvodnom vhadzovaní, keď vyťažil z umnej prihrávky Alexa Laferriera. Druhý pridal v presilovke piatich proti trom v čase 57:22 min a tretí už do prázdnej bránky Buffala 1:38 min pred koncom tretej tretiny.

Jeden gól všetko zmenil

Kopitar sa zaradil do skupiny siedmich hokejistov, ktorí dosiahli tzv. čistý hetrik v otváracom zápase sezóny. Pred ním sa to podarilo Brockovi Boeserovi vo Vancouvri (2023), Connorovi McDavidovi v Edmontone (2017), Radimovi Vrbatovi vo Phoenixe (2013) a v pionierskych časoch hokeja Rayovi Getliffeovi v Bostone (1937) a tiež Billymu Boucherovi a Bertovi Corbeauovi v drese Montrealu (1924 a 1919).

Kopitar počas 18-ročnej kariéry v NHL nazbieral v úvodných zápasoch sezóny 26 bodov (12 gólov + 14 asistencií), čo je najviac spomedzi aktívnych hráčov a štvrté miesto v celej histórii profiligy.

„Nešlo nám to od začiatku podľa predstáv. Chýbala nám ostrosť v súbojoch a celkovo sme hľadali správne tempo vo svojom prvom zápase sezóny. Niekedy stačí jeden gól a všetko sa to zrazu zmení. My sme ten gól dosiahli a zrazu bolo ´momentum´ zápasu na našej strane. Sme radi, že sme ho našli v tretej tretine a dotiahli to do víťazstva,“ skonštatoval Kopitar na webe NHL.

Bol to jeho 1374. zápas v základnej časti NHL, na konte má 1214 bodov, z toho 422 gólov.

Slová chvály

Kopitar si pripísal siedmy hetrik v zámorskej profikariére a v klubovom ponímaní v organizácii LA Kings sa dostal pred najväčšiu legendu Waynea Gretzkého a tiež Dustina Browna, ktorí dosiahli po šesť trojgólových zápasov v drese losangeleských „kráľov“.

„Ak mám niečo povedať o Anžem, tak je to hráč, ku ktorému všetci vzhliadame. Odohral obrovské množstvo veľkých zápasov a jeho líderstvo je na ľade cítiť. Veci sa pre nás nevyvíjali práve najlepšie, potom to zariadil, aby sa to zmenilo. Jeho hetrik hneď v úvode sezóny je čosi výnimočné, je to úžasný hokejista,“ povedal brankár Darcy Kuemper, ktorý si pripísal 32 zákrokov, na adresu Kopitara.

„Sklamanie je slabé slovo. Mali sme prevahu, šance, strelili sme gól, ale to všetko bolo len úvodných 40 minút. Ak chceme byť v tejto lige úspešní, potrebujeme hrať dobre 60 minút,“ skonštatoval strelec jediného gólu Buffala Alex Tuch.