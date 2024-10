Thiem si zahral exhibične proti Zverevovi, kariéru ukončí na domácom turnaji (video+foto)

V rebríčku ATP vo dvojhre to dotiahol na tretie miesto na svete a na veľkých turnajoch k jednému grandslamovému triumfu.

Rakúšan Dominic Thiem vyhral „covidový“ US Open 2020, ale o rok neskôr ho pribrzdilo zranenie zápästia, po ktorom sa už nikdy nedostal do požadovanej formy.

A tak sa dvojnásobný finalista Roland Garros rozhodol, že to predčasne ako 31-ročný „zabalí“ na najvyššej tenisovej úrovni, píše web atptour.com.

V nedeľu 20. októbra tam Thiem absolvoval exhibičný set s Nemcom Alexandrom Zverevom, teda hráčom, ktorého zdolal vo finále US Open.

Čestnú stráž mu pri vstupe na dvorec držali súperi z hlavného okruhu ATP Američan Frances Tiafoe, Talian Matteo Berrettini a Brit Jack Draper, ako aj jeho bývalý čilský tréner Nicolas Massú či legendy nemeckého tenisu Boris Becker a Tommy Haas.

Things we love to see 🤗#DankeDomi | @ErsteBankOpen pic.twitter.com/Rzvtm4RX51

— ATP Tour (@atptour) October 20, 2024