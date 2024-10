Nadala budú pripomínať tituly z Roland Garros, ale tiež rivalita s Federerom a Djokovičom (komentár)

Tenisovú kariéru Rafaela Nadala si budeme pamätať vďaka nadrozmerným číslam. Presnejšie predovšetkým vďaka rekordným 14 trofejam z Roland Garros a celkovo 22 grandslamovým titulom. No nielen to.

Bol takmer dve dekády v Top 10 a fanúšikov dvíhala zo sedadiel v hľadisku a gaučov v obývačkách aj jeho strhujúca rivalita so Švajčiarom Rogerom Federerom a Srbom Novakom Djokovičom.

Domáca rozlúčka

Jeho predstavenia na kurte budú nezabudnuteľné aj vďaka maximálnemu úsiliu a energii, ktorú zakaždým so sebou priniesol. A robil to tak dlho, ako mu to telo dovolilo.

Jeho štýl hry bol náročný, čo sa v priebehu rokov podpísalo pod viaceré zdravotné problémy a zranenia. Dokonca aj Nadalov debut na Roland Garros ešte v tínedžerskom veku sa musel odložiť o 12 mesiacov, pričom za svoj posledný triumf pod Eiffelovkou v roku 2022 mohol okrem tenisového umenia ďakovať vo výraznej miere injekciám proti bolesti.

Možno teda nie je prekvapujúce, že to bol jeho zdravotný stav, ktorý nakoniec prinútil španielskeho antukového kráľa oznámiť svoj odchod do tenisového dôchodku.

Poslednýkrát bude v akcii na novembrovom finálovom turnaji Davisovho pohára v Málage. Tridsaťosemročný matador sa rozlúči doma v Španielsku reprezentujúc svoju krajinu.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Reagovali tí najpovolanejší

„Naozaj všetko, čo som s tenisom zažil, bol splnený sen,“ povedal Nadal vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach, ktoré obsahovalo zostrih klipov z jeho kariéry vrátane podania rúk pri sieti po zápasoch proti Federerovi a Djokovičovi. „Odchádzam s absolútnym pokojom, že som zo seba vydal to najlepšie.“

Na tieto slová chytro odpovedal Djokovič. Ocenil Nadalovu húževnatosť, oddanosť, bojového ducha, pričom povedal, že o tomto sa budú nádejní žiaci učiť v tenisových príručkách ešte dlhé desaťročia.

„Len ty vieš, čo všetko si musel vydržať, aby si sa stal ikonou tenisu a celkovo športu,“ napísal Djokovič.

Rafa, one post is not enough to express the respect I have for you and what you have done for our sport. You have inspired millions of children to start playing tennis and I think that’s probably greatest achievement anyone can wish for. Your tenacity, dedication, fighting spirit… pic.twitter.com/HO9kUkyccN — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 10, 2024

Čoskoro sa pridal Federer: „Rafa! Vždy som dúfal, že tento deň nikdy nepríde.“ Djokovič sľúbil, že na budúci mesiac nebude chýbať v Málage na Nadalovej rozlúčke.

A my dodávame, že by nebolo prekvapením, keby tam bol aj Federer ako divák. Pretože takáto trojica sa vo svetovom tenise tak skoro nezíde.

Thank you for pushing me to the very limit so many times in our rivalry that has impacted me the most as a player. Your passion for representing Spain has always been remarkable. I wish you best possible farewell in Malaga with Davis Cup team of Spain. I will be there in person… pic.twitter.com/IDglB3h2Rw — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 10, 2024

Chýba tretí

Pri všetkej úcte k ostatným, dve vychádzajúce hviezdy Jannik Sinner a Carlos Alcaraz ešte budú potrebovať nájsť tretieho do partie.

A potom ešte dlho medzi sebou bojovať, aby sa aspoň priblížili „nesmrteľnému“ trojlístku v počte grandslamových titulov či ďalších charizmatických víťazstiev.