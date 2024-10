Tenisová legenda oznámila koniec kariéry. Veľká trojka bude mať už len jediného aktívneho člena (video+foto)

Španielsky tenisový velikán Rafael Nadal definitívne ukončí hráčsku kariéru v novembri po finálovom turnaji Davisovho pohára. Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión potvrdil, že „raketu zavesí na klinec“ po podujatí v Málage.

Do tenisového dôchodku tak po Švajčiarovi Rogerovi Federerovi odíde aj druhý z tzv. „veľkej trojky“. V hre už zostane iba Srb Novak Djokovič.

„Všetko, čo som zažil, bolo splnením sna. Odchádzam v absolútnom pokoji mysle, vydal som zo seba to najlepšie, snažil som sa každučký deň,“ napísal Nadal na sociálnych sieťach.

To, že čoskoro ukončí kariéru, avizoval už dlhší čas. Dôvodom boli viaceré zdravotné problémy.

„Skutočnosť je taká, že mám za sebou niekoľko náročných rokov, špeciálne ostatné dva. Nemyslím si, že ešte môžem hrať tenis bez obmedzení. Je to ťažké rozhodnutie, ale raz som ho musel spraviť. V tomto živote však má všetko svoj začiatok aj koniec,“ doplnil 38-ročný rodák z Monacoru na ostrove Mallorca.

Nadalov neochvejný a fyzický štýl hry z neho urobil jedného z velikánov tenisu a nespochybniteľného kráľa antuky – pomalého, červeného povrchu, na ktorom získal rekordných 14 prvenstiev na Roland Garros v Paríži.

Je to viac, než dosiahol ktokoľvek v tenisovej histórii na niektorom zo štyroch grandslamových turnajov. Túto jeho dominanciu oslavuje socha Nadala, ktorá stojí neďaleko hlavného vchodu do parížskeho areálu v tieni hlavného Kurtu Philippa Chatriera.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

