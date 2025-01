Teší na rok 2025, no v Top tíme je na vedľajšej koľaji. Volko: V skupine som spolu s bikini fitnesskami - FOTO, VIDEO

Kompletná medailová zbierka z atletických halových majstrovstiev sveta v behu na 60 metrov, k tomu množstvo ďalších pozoruhodných výsledkov a rekordov. Elitný slovenský šprintér Ján Volko napriek tomu figuruje v návrhu Top tímu na rok 2025 iba v skupine neolympijských disciplín.

Na tento fakt poukázal 28-ročný bratislavský rodák na sociálnych sieťach.

Tvrdá lekcia

„Rok 2024 bol tvrdá lekcia, vďaka ktorej sme silnejší, ale rany sú stále čerstvé …“ napísal zverenec trénerského tandemu Naďa Bendová a Róbert Kresťanko.

„Predchádzajúci rok som ukončil na 5. pozícii rebríčka európskej atletiky ako jeden z dvanástich šprintérov, ktorí majú splnený limit na halové majstrovstvá Európy v Apelldorne. Teraz ešte počkáme, ako sa k tomuto faktu postaví krajina, ktorú reprezentujem. Zatiaľ to nevieme, ale našou istotou je zabezpečenie Športového centra polície (ŠCP), kde mám ja a moja trénerka naďalej zabezpečený trvalý pracovný pomer a financie na prípravu,“ priblížil svoju situáciu Volko.

Kvalitné umiestnenie na HMS

Upozornil tiež na to, že na halových majstrovstvách sveta v uplynulom roku obsadil „len 13. miesto“, čím dosiahol na tomto fóre najlepší slovenský výsledok.

„Na semifinále som nastúpil zranený, akoby som už vtedy vedel, čo ma v sezóne čaká a lepší výsledok sa mi už nepodarí …“ pokračoval.

Dosiahnuté výsledky na majstrovstvách Európy v Ríme a absenciu na olympijských hrách v Paríži okomentoval: „Mali svoje dôvody, sme si ich vedomí a môžeme len konštatovať, že sme prežili najťažšiu sezónu v kariére. Rok sme uzavreli kvalitnou, ucelenou a najmä účelne periodizovanou prípravou na novú sezónu. Dnes som v záverečnej časti prípravy na naše šieste HME v rade, kde budem bojovať o čo najlepší výsledok.“

Návrat ma začiatok kariéry

V príspevku, ktorého súčasťou je aj 20 fotografií mapujúcich jeho rok 2024, zdupľoval vďaku za podporu od ŠCP.

„Vďaka nej sa môžem na šampionát pripravovať v podmienkach, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou vrcholovej prípravy, aj keď musím stráviť ešte viac času v zahraničí,“ poznamenal Volko.

Na margo návrhu o zaradení v Top tíme SR do skupiny neolympijských disciplín dodal: „Reprezentujem túto krajinu 10 rokov a som znova tam, kde som bol na začiatku kariéry. V skupine spolu s bikini fitnesskami. Príjemná spoločnosť, ale, bohužiaľ, príprava elitných šprintérov je dnes ‚trochu‘ inde. Roky investujeme do prípravy prostriedky od sponzorov a svoje vlastné, aby som bol schopný podávať výkony na európskej úrovni. Aj v tomto roku to inak nebude a ja sa s celým tímom už veľmi teším na všetko, čo nás v roku 2025 čaká.“