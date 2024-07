Volko sa už v tejto sezóne nepredstaví na žiadnom podujatí, sústredí sa na budúcoročné halové majstrovstvá Európy i sveta

Slovenský šprintérsky rekordér Ján Volko sa už v tohtoročnej sezóne nepredstaví na žiadnom podujatí. Ako informoval manažér Alfonz Juck, Volko si chce doliečiť zranenie stehenného svalu a byť stopercentne pripravený na budúcoročnú sezónu, počas ktorej by chcel byť súčasťou viacerých významných podujatí.

Potrebuje byť zdravý

„Na poslednom mítingu v Novom Měste nad Metují v Čechách som v rozbehu zacítil ľavý stehenný sval a na finále som nenastúpil. Potom sme s trénermi v tíme zhodnotili situáciu tak, že nemá význam sa pokúšať o urýchľovanie liečenia stehenného svalu. Necháme tomu prirodzený proces. Dám si úplne voľno, dám sa do poriadku a v septembri začnem s prípravou na sezónu 2025,“ uviedol Volko.

Po tom, ako sa Volko tesne nedostal na OH v Paríži, už smeruje svoje úvahy a plány na ďalšie sezóny a roky. „Ďakujem všetkým, ktorí mi vyjadrili podporu, keď to s olympijskými hrami tesne nevyšlo. Už to mám za sebou a myslím na ďalšie výzvy,“ uviedol Volko a dodal: „Na to, aby som naplno začal s prípravou na ďalší rok, potrebujem byť úplne zdravý“.

Na jeseň začne s prípravou

V roku 2025 sa uskutočnia dva halové vrcholy na 60 m – európsky šampionát začiatkom marca v holandskom Apeldoorne a potom v polovici marca pre COVID-19 odložený svetový šampionát v čínskom Nanjingu. Na budúci rok v septembri sa navyše uskutočnia majstrovstvá sveta v Tokiu.

Na halové ME má Volko splnený limit a ako uviedla jeho trénerka Naďa Bendová, vybojovanie si účasti na halových MS by pre Volka nemal byť problém. „Janko si oddýchne, úplne sa dá do poriadku a na jeseň začneme s prípravou,“ potvrdila trénerka Bendová.