Volko sa nedostal na OH do Paríža na stovke ani dvojstovke. Predbehli ma šprintéri z vymyslených pretekov, hovorí (video)

Elitný slovenský šprintér Ján Volko sa nedostal na olympijské hry do Paríža na stovke a ani na dvojnásobnej vzdialenosti. Podobne ako Daniela Ledecká (400 m prekážok) bol v kvalifikačných rebríčkoch tesne pod čiarou postupu, ani jeden z nich sa neposunul nahor ani po administratívnom sprocesovaní u Svetovej atletiky (WA) a po potvrdzovaní záujmu o štart jednotlivých pretekárov.

K postupu mu chýbali dva body v priemere

Situácia 27-ročného Bratislavčana poriadne sklamala.

„K postupu na 200 m mi chýbali dva body v priemere, keďže som získal priemerne 1197 bodov a na postup stačilo 1199 bodov. Toto sklamanie sa naozaj nedá opísať. S celým tímom sme pre to urobili viac ako maximum, dali sme do toho všetko úsilie a snahu. Napriek všetkým problémom, ktoré sme mali, sme ešte zabojovali o solídne výkony, ale ani to nestačilo. Sklamanie je o to väčšie, že sa predo mňa dostali šprintéri, ktorí v tomto roku nemajú tento zabehnutý žiadny čas alebo majú horšie sezónne maximum ako ja, prípadne figurovali na vymyslených pretekoch, ktorým sa nedá veriť. Tak to už je, bohužiaľ,“ uviedol Volko vo videu na svojom instagrame.

Počas posledného júnového víkendu sa mohol Volko posunúť nahor na národnom šampionáte v Banskej Bystrici, no o olympijské hry ho na 200 m napokon obral silný vietor.

„To už nie je ani smola“

„Počas celého dňa v nedeľu nefúkal silnejší vietor ako 2,6 m/s do chrbta, iba v mojom behu vo finále bol vietor 3,8 m/s. Za tento silný vietor mi odpočítali 22 bodov, čo je naozaj dosť. Aj keby som mal vo finále vietor 2,6 m/s, tak postúpim. Mal by som 1 200 bodov a nemusel by som takto smutne vysvetľovať, čo sa udialo. Pritom päť minút po nás mali ženy vietor plus 1,8. Možno stačilo bežať o päť minút neskôr, možno inak nastaviť štartový výstrel, počkať minútu, ale to už je, bohužiaľ, za nami a nedá sa s tým nič urobiť,“ hovoril sklamaný šprintér.

Pri spomenutom videu účastník OH v Tokiu z leta 2021 na stovke aj dvojstovke smutne napísal: „Smola? Nie, to už nie je ani smola.“