Volko cestuje na Svetové univerzitné hry do Číny na otočku

Elitného slovenského šprintéra Jána Volka čaká vo štvrtok štart na Svetové univerzitné hry v čínskom Čcheng-tu.

V najľudnatejšej krajine planéty absolvuje iba dvojstovku, na ktorej bral bronz na SZU 2017 v Tchaj-peji.

Cestuje na otočku

Študent informačných technológií na STU v Bratislave sa rozhodol do Číny cestovať na otočku.

„Nemám síce skúsenosť s pretekmi v takomto časovom pásme bez aklimatizácie, ale ísť na otočku považujem za lepšie riešenie, ako prísť do Číny trebárs tri dni pred pretekmi. Za ideálnych okolností by som mal byť v dejisku podujatia aspoň päť až desať dní pred súťažou, aby som svoj organizmus ‚pretočil‘ na iný čas. Myslím si však, že to zvládnem aj takto,“ povedal 26-ročný Bratislavčan pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

V Čcheng-tu bude mať Volko niekoľko kvalitných súperov – Juhoafričana Shauna Maswanganyiho, Američanov Jamesa Williamsonon III či Keishona Franklina, Taliana Andreu Federiciho alebo Brazílčana Joaa Falcaa Cabrala.

Krok za krokom

„Hoci bežím iba 200 metrov, bude to náročné. No verím, že forme príde v pravý čas. Očakávam vyrovnané preteky a možno práve o to budú ťažšie. Vopred o nejakých konkrétnych cieľoch neuvažujem. Ako zvyčajne – pôjdem krok za krokom. Najprv treba postúpiť do semifinále. Ak to vyjde, potom budem uvažovať, čo ďalej. Verím však, že by to na univerziáde mohlo dopadnúť dobre,“ poznamenal slovenský „rýchlik“.

Po prílete do dejiska podujatia sa Volko necítil stopercentne: „Zatiaľ je to po ceste trochu ospalé, ale verím, že ráno bude všetko v poriadku a zobudím sa pripravený. Spravím pre to maximum a už sa teším na súťaženie.“

Areál v čínskom Čcheng-tu sa mu pozdával. „Zatiaľ sa mi tu páči. Cesta bola náročná, ale zvládli sme to. Je tu pekný komplex a akcia je dobre zorganizovaná. Verím, že zajtra bude všetko tak, ako má byť,“ dodal.