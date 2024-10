Terajšiu poľskú vládu podľa Viktora Orbána dosadila Európska únia

Terajšiu poľskú vládu a jej premiéra Donalda Tuska podľa maďarského lídra Viktora Orbána dosadila Európska únia v rámci sprisahania na odstránenie predchádzajúceho pravicovo-populistického vedenia Poľska.

Nijaké dôkazy na podloženie svojich tvrdení o poľskej vláde Orbán neposkytol. Poľska vláda vlani vzišla z volieb z volieb s rekordnou účasťou, keď k volebným urnám prišlo takmer 74 percent oprávnených voličov.

Vyjadrenia maďarského premiéra o Poľsku prišli dva dni po tom, ako svojim priaznivcom v prejave povedal, že blok sa snaží zvrhnúť jeho vládu a nastoliť v Maďarsku bábkový režim.

V piatok Orbán v štátnom rozhlase pokračoval v rovnakom duchu a vyhlásil, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej ľudovej strany, najväčšej politickej skupiny EÚ, Manfred Weber sa snažia o výmenu jeho vládu rovnako, ako to robili v Poľsku v roku 2023. Von der Leyenová a Weber, pokračoval Orbán, „urobili maximum a otvorene hlásali, že konzervatívna poľská vláda by mala odísť a mala by byť nahradená novou. Takto sa náš priateľ Tusk stal premiérom v Poľsku. Rovnaký scenár sa teraz deje v prípade Maďarska.“

Orbán, ktorého čakajú parlamentné voľby začiatkom budúceho roka, ďalej v piatkovom rozhlasovom rozhovore prirovnal Európsku úniu k bývalému Sovietskemu zväzu. „Potrebujú bábkovú vládu. Povedzme si na rovinu, každé impérium je také. Sovieti boli takí, však?“ povedal o EÚ.

Orbán má čoraz bojovnejší postoj k Európskej únii, ktorej členom Maďarsko je od roku 2004. Maďarský líder zároveň svoju krajinu posúva bližšie k takým autokraciám, ako sú Rusko a Čína. Hľadá totiž zahraničné investície a pôžičky z Moskvy a Pekingu.