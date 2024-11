Tenis ženy (Veľká Británia - Slovensko): Pohár Billie Jean Kingovej (online)

Slovenské tenistky žijú svoj sen aj naďalej, keď sa dostali už do semifinále na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej (BJKC). Po zdolaní favoritiek zo Spojených štátov amerických a následne aj tímu nasadeného ako číslo štyri – Austrálie – sa dostali medzi najlepšie kvarteto po dlhých 11 rokoch.

Do semifinále prešli rodáčky spod Tatier úplne zaslúžene. Pri Američankách to bol boj o každú loptičku, rozhodovať musel až tretí set štvorhry, no proti „protinožkyniam“ stačili dva singlové súboje. Plánované deblové stretnutie sa tak ani nemuselo konať.

Do semifinále prešiel iba jediný nasadený tím. Vypadli vlaňajšie víťazky z Kanady, Češky i Austrálčanky. Postúpili iba nasadené trojky z Talianska, za ktoré hrá svetová štvorka Jasmine Paoiliniová.

Konečné nominácie

Američanky boli obrovské favoritky oproti našim hráčkam, o Austrálčankách to až tak neplatilo. Britky budú rozhodne vyrovnanejšími súperkami, pôjde o náročný súboj o finálovú účasť.

V prvej svetovej stovke majú dokopy tri hráčky, jedna z nich ani v nominácii nie je. Ide o Sonay Kartalovú, ktorej patrí 87. priečka na svete v rebríčku WTA. Vo výbere však nechýbajú Katie Boulterová (24. miesto) a bývalá svetová desiatka Emma Raducanuová (58.).

Ďalej sú v tíme aj Harriet Dartová (101.), Heather Watsonová (138.) a deblová špecialistka Olivia Nichollsová (39. v renkingu ženskej štvorhry). Práve posledná menovaná hráva posledné mesiace štvorhru po boku Slovenky Terezy Mihálikovej.

Kapitánkou tímu je bývalá tenistka 41-ročná Anne Keothavongová. V rebríčku bola najvyššie na 48. pozícii, na grandslamových turnajoch zašla najďalej do tretieho kola.

Hráčky spod Tatier sú nasledovné – Rebecca Šramková s úžasnou formou od septembra a renkingovým maximom (43.), Anna Karolína Schmiedlová (109.), Viktória Hrunčáková (238.), Renáta Jamrichová (381.) a deblová špecialistka Tereza Miháliková (41. pozícia v rebríčku ženskej štvorhry). Nehrajúcim kapitánom nie je nik iný ako 47-ročný Matej Lipták.

