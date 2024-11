Organizátori v Málage znetvorili slovenskú vlajku (foto)

Vo štvrtok (14. 11.) večer sa slovenské tenistky postarali o veľké prekvapenie, keď cez favorizované Američanky postúpili do štvrťfinále finálového turnaja Pohára Billie Jean Kingovej v španielskej Málage. Za ich lavičkou však počas celého večera bola nesprávna slovenská vlajka.

Nebola to vlajka Slovinska alebo inej krajiny. Štátny znak bol správny, ale jednotlivé pruhy boli farebne zoradené nesprávne.

Zhora by to malo byť biela, modrá a červená, no v Španielsku to bolo presne naopak – červená, modrá a biela.

Momentka zo štvrtkového stretnutia Slovensko – USA v osemfinále tenisového Pohár Billie Jean Kingovej,a za trénerom Matejom Liptákom a Viktóriou Hrunčákovou je nesprávna slovenská vlajka. Foto: Live prenos televízie JOJ Šport

Organizátori sa v tomto smere nevyznamenali, uvedený omyl však slovenské hráčky nevyviedol z miery a postúpili do štvrťfinále.

V ňom v nedeľu 17. novembra od 10.00 h vyzvú Austráliu. Španieli tak budú mať šancu na reparát.