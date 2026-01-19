Bátovská Fialková sa blysla skvelým behom, Kuzminova nerobí tragédiu zo streľby

Do stíhacích pretekov žien v rámci 5. kola Svetového pohára v biatlone v nemeckom Ruhpoldingu vybiehali dve najlepšie Slovenky zo solídnych pozícií.
Paulína Bátovská Fialková bola po rýchlostných pretekoch dvanásta a Anastasia Kuzminová dvadsiata deviata. Pohľad na výsledkovú listinu po 10 km v stíhačke už nebol taký priaznivý.
Kuzminovej zlý deň
Bátovská Fialková spadla o päť priečok na 17. miesto a Kuzminová po deviatich chybách na strelnici skončila päťdesiata štvrtá.
„Hneď prvá položka priniesla tri chyby. Postupne som sa presvedčila o tom, že to nebol môj deň na strelnici, Nevnímam to tragicky, smolu treba len rozdýchať a na najbližšie preteky v Novom Meste na Morave sa nastaviť s čistou hlavou,“ vravela Kuzminová, cituje ju vo zvukovej správe web slovenskybiatlon.sk.
Krátka návšteva dcérky
Držiteľka troch zlatých a troch strieborných olympijských medailí sa o necelý mesiac predstaví už na štvrtej zimnej olympiáde vo farbách Slovenska.
„Pôjdem teraz domov za svojou dcérou, aby som prišla na iné myšlienky a na chvíľku vypla od biatlonu. A potom späť do kolotoča pretekov,“ dodala 41-ročná rodáčka z ruského mesta Ťumeň.
O osem rokov mladšia Bátovská Fialková predviedla v stíhacích pretekoch v Ruhpoldingu skvelý beh a bežeckým časom sa zaradila na piate miesto.
Nepodarená streľba
Ibaže výsledky biatlonu sú kombinácia behu so streľbou a v tej to už nebolo také jednoznačné. Rodená Breznianka na každej zo štyroch položiek urobila jednu chybu a v celkovom sumáre s behom to stačilo na 17. miesto. V celkovom poradí Svetového pohára je so 178 bodmi na 24. priečke.
„Bola to taká nepodarená streľba, stíhačky mi nejako nejdú tento rok. Vedela som, že na ležkách sa musím chytiť. Vypracovávala som si rany a aj tak som sa nevyhla chybám. Aspoň na trati som sa snažila zo všetkých síl bojovať a predbiehať súperky. Vydala som zo seba maximum, a udržala som si pozíciu v prvej dvadsiatke. A to aj napriek štyrom chybám, čo je na stíhačku veľmi veľa,“ zhodnotila Bátovská Fialková.
Nohy ju poslúchajú
K skvelej aktuálnej bežeckej forme ešte mama dvojročnej dcérky Romanky, dodala:
„Forma je po sústredení dobrá, cítila som sa fajn na trati. Je to aj o mentálnej pohode. Keď ma nohy poslúchajú, môžem ísť aj do fyzických kontaktov a predbiehať baby na trati a dokonca si to môžem dovoliť aj pred strelnicou. Verím, že to vydrží až do olympiády. Len musím triafať, lebo na strelniciach, kde vietor príliš nefúka, to musia byť nuly.“