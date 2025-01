Štart Musialu je po chorobe otázny. Jeho stav sa však zlepšuje a trénuje - FOTO

Ofenzívny stredopoliar Jamal Musiala mal nemeckému futbalovému veľkoklubu Bayern Mníchov chýbať pre chorobu iba počas ostatného víkendu. Otázny je však aj jeho štart v stredajšom (15.1.) bundesligovom súboji proti Hoffenheimu.

Hlavný tréner Vincent Kompany prezradil, že 21-ročný mladík mal chrípku a jeho stav sa zlepšuje, dokonca už trénuje.

„Nie som si istý, či bude hrať. Uvidíme, ako na tom bude počas tréningu. Ak by mohol nastúpiť, bola by to pre tím pozitívna správa,“ poznamenal.

Dôležitá súčasť ofenzívy

Musiala je pre Bavorov spolu s Harrym Kaneom dôležitou súčasťou ofenzívy, keď v tejto sezóne naprieč všetkými súťažami nastrieľal už 14 gólov.

Víkendová absencia Musialu nemala pre Bayern fatálny koniec, keďže v zápase proti Borussii Mönchengladbach získali všetky tri body a upevnili si post lídra tabuľky.

Počas víkendu hrať nebude ani stopér Dayot Upamecano pre kartový trest, pre zranenia nemôžu nastúpiť Sacha Boey, Joao Palhinha, Daniel Peretz ani Hiroki Ito.

Príchod z Anglicka nie je v hre

Športový riaditeľ klubu Christoph Freund deň pred ďalším ligovým zápasom poprel dohady o príchode Christophera Nkunkuho z FC Chelsea.

„Ak sa nič vážne neudeje, tak príchod niekoho nového do nášho kádra je mimo hru,“ uviedol Freund.