Musiala zachránil Bayern Mníchov pred prehrou, päť minút pred koncom zabezpečil remízu s Borussiou – VIDEO

Futbalisti Bayernu Mníchov neboli v sobotňajšom stretnutí „Der Klassiker“ ďaleko od prvej tohtosezónnej bundesligovej prehry. Na trávniku Borussie Dortmund prehrávali od 27. minúty po zásahu Jamieho Gittensa a zdalo sa, že tím BVB dokráča k víťazstvu. Päť minút pred koncom však zabezpečil remízový výsledok 1:1 stredopoliar Bayernu Jamal Musiala.

Bayern dokázal vybojovať dobrý výsledok napriek tomu, že od 33. minúty hral bez zraneného kanoniera Harryho Kanea. Keď Angličan z ihriska signalizoval lavičke zdravotný problém, zdalo sa, že ukazuje na pravý stehenný sval.

„Dortmund strelil úvodný gól zo svojej jedinej šance a my sme museli doháňať,“ povedal športový riaditeľ Bayernu Max Eberl. Tréner Bavorov Vincent Kompany bol nakoniec spokojný, že mníchovské mužstvo dokázalo vyrovnať na 1:1.

„Ukázali sme charakter, rýchlosť, dribling, kombinácie a vytvárali sme si šance,“ skonštatoval belgický kouč, ktorého mužstvo má v tabuľke sedembodový náskok pred druhým Eintrachtom Frankfurt so zápasom k dobru. Majstrovský Bayer Leverkusen na 3. mieste tiež zaostáva za Bayernom o sedem bodov.

Dortmundský tréner Nuri Sahin priznal, že výsledok je zaslúžený. „Hrali sme vo veľkom nasadení a vysoko sme napádali. V druhom polčase Bayern upravil taktiku, zatlačil nás a to nás stálo veľa energie. Z protiútokov sme si vytvorili dve šance. Ak by sme ich dotiahli do konca, odchádzali by sme ako víťazi,“ skonštatoval Sahin.