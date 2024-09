Špinavý záchod aj plesnivé izby. Slováci zažili v Turecku hororovú dovolenku a chcú sa súdiť s cestovkou

Slovenskí turisti zažili v Turecku hororovú dovolenku. Bývať museli v špinavom hoteli, ktorý mal plesnivé izby a jednu noc si dokonca zaplatili sami.

O prípade informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk a ako uviedla, napriek sťažnostiam im cestovná kancelária nič nevráti.

Zaplatili si iný hotel

​„To sa nemôže stávať v tejto dobe, že si za niečo zaplatíte a to nedostanete. A to nie je mäso za dve eurá, to je dovolenka za tisícku,“ sťažoval sa televízii cestujúci Erik.

„Záchod bol o****ý, na pohári, ktorý bol na stole, bol rúž od ženy. V kúpeľni visel použitý uterák. Posteľné prádlo, ktoré bolo na izbe, bolo použité,“ doplnil ďalší dovolenkár Ján.

Ubytovaná tam bola aj cestovateľka Galina s 15-ročnou dcérou, podľa ktorej nepripadalo do úvahy, aby ich tam uložila do postelí. Turisti si preto zaplatili jednu noc v neďalekom hoteli a zvyšok dovolenky už vydržali aj tak pre nich v nevyhovujúcich podmienkach.

Dovolenkári zvažujú právne kroky

Cestovnej kancelárii Solves podali sťažnosť a žiadali kompenzáciu. Tá to zamietla a tvrdí, že si svoje povinnosti splnila. Klienti podľa nej nemali dôvod, aby si hľadali inde ubytovanie.

„Prípadný stav izby, ktorý nezodpovedá Vašim subjektívnym predstavám nie je žiadnym spôsobom porušením zmluvy o zájazde,“ stálo vo vyjadrení cestovky.

Dovolenkári preto zvažujú právne kroky a chcú sa obrátiť na súd. Prípadom sa zaoberá aj Asociácia cestovných kancelárii, ktorá pripravuje okrúhly stôl, aby si to obe strany medzi sebou vydiskutovali.

Viac si prečítajte na stránke Noviny.sk.