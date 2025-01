SNS žiada spoluprácu Ukrajiny pri vyšetrení kybernetického útoku na kataster. Chcú, aby si Blanár predvolal ukrajinského veľvyslanca – VIDEO

Slovenská národná strana (SNS) apeluje na slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), aby si v súvislosti s aktuálnym kybernetickým útokom na kataster predvolal ukrajinského veľvyslanca. Cieľom je objasnenie medializovaných informácií o tom, že za útokom môžu stáť osoby, ktoré sú blízke Ukrajine.

„Slovenská národná strana považuje za dôležité, aby minister Blanár požiadal o oficiálne stanovisko predstaviteľov Ukrajiny, vrátane prezidenta Zelenského, aby vyvrátil akékoľvek podozrenie, resp. aby poskytli súčinnosť pri dohľadaní možných páchateľov tohto kybernetického útoku,“ uviedli národniari.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Považujú za dôležité, aby v prípade, ak by sa dané informácie potvrdili, ukrajinská strana pomohla so zistením pravdy, a to tak, aby sa bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou do budúcna nenarušili.

„V prípade, že ukrajinská strana nemá čo skrývať, poskytne našim orgánom bezodkladne súčinnosť pri hľadaní skutočných páchateľov,“ uzavrela SNS.