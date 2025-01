Útok na kataster mohol prísť z Ukrajiny, za situáciu v Európe podľa Fica môže Soros a jeho organizácia mimovládnych inštitúcií – FOTO

Podľa predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) je možné, že kyberútok na kataster prišiel z Ukrajiny. Vyhlásil to na piatkovom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, ktorí zvolali opoziční poslanci k Ficovej ceste do Ruska.

Podobný útok v Rusku

„Vážne sa zaoberáme vyšetrovacou verziou, že útok na kataster prišiel z Ukrajiny. Nehovoriac o tom, že v rámci katastra nejakí zamestnanci, ktorí tam pracovali, otvárali dvere tomuto útoku. Takže bude ešte veľmi veselo,“ povedal Fico s dodatkom, že takýto obrovský kybernetický útok tu predtým v histórii Slovenskej republiky nikdy nebol.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v piatok na tlačovej besede informoval, že podobný útok sa piatok udial v Rusku a je možné, že ide o rovnakých páchateľov.

Požiadavka od Sorosa

Fico zároveň na eurovýbore hovoril o tom, že má na stole požiadavku od Georga Sorosa, ktorý sa s ním chce stretnúť. Premiér sa s ním však stretnúť nechce.

„Ja mu dopredu odpovedám, že ani ma nehne. Ak sa s ním stretnem ako so spoluvlastníkom Denníka SME, tak mu poviem, že talianska premiérka Meloniová má absolútnu pravdu. To nie je multimiliardár, ktorý zasahuje do vnútorných záležitostí a politickej situácie v Európe, ale je to Soros a jeho divoká organizácia mimovládnych inštitúcií, ktoré likvidujú v Európe to, čo sa momentálne deje,“ povedal Fico.