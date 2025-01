Kyberútok na kataster nehnuteľností bude mať drastický dopad, podľa SaS má bezpečnostná rada konať okamžite

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva kompetentných, aby Bezpečnostná rada SR v súvislosti s kybernetickým útokom na kataster nehnuteľností zasadla ešte vo štvrtok. Ako liberáli uvádzajú vo vyhlásení, verejnosť musí byť riadne informovaná o stave, v ktorom sa kataster nachádza. Vláda musí podľa SaS jasne povedať, aké budú jej ďalšie kroky a ako plánuje zabezpečiť elektronické služby štátu do budúcna.

Minister vnútra sa schováva

„Kataster nehnuteľností je pod masívnym kybernetickým útokom a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa schováva a mlčí o tom, ako veľmi sú ohrozené dáta miliónov občanov. Toto je fatálne zlyhanie vlády Roberta Fica a ministra vnútra Šutaj Eštoka, ktoré by v normálnej krajine znamenalo okamžité odstúpenie ministra vnútra. Dokonca, podľa neoficiálnych informácií žiadajú hackeri od štátu sedemcifernú sumu. A to nehovorím o tom, že zrejme chýbajú komplexné zálohy dát, ktoré by boli použiteľné na rýchlu obnovu všetkých informácií,“ uviedol v tejto súvislosti predseda SaS Branislav Gröhling. Podľa neho je absurdné, aby vláda čakala na zvolanie bezpečnostnej rady do piatka 10. januára.

„Na čo čakáme, kedy si Eštok vymyslí novú výhovorku či nový príbeh o tom, aký je geniálny minister a ako všetko funguje? Tento útok na kataster nie je len technická chyba – je to symbol zlyhania vlády, ktorá rezignovala na svoju základnú úlohu: chrániť občanov a garantovať fungujúci štát,“ zdôraznil šéf SaS. SaS zároveň upozornila, že po zbabraní e-receptov je to v krátkom slede druhá elektronická služba štátu, ktorú táto vláda vyradila.

Drastické dopady na profesie

„Dlhodobá nefunkčnosť bude mať drastické dopady na niektoré profesie, ale aj na ľudí, ktorí si chcú vziať hypotéku, zmeniť trvalý pobyt, dedičské konania, exekúcie a mnohé iné úkony. Ak by sa naplnil najhorší scenár a dáta z katastra by boli stratené bez adekvátnej zálohy, malo by to na Slovensko devastačné následky,“ skonštatoval poslanec Juraj Krúpa.

Minister Šutaj Eštok podľa neho tak opäť raz zlyhal a ukazuje sa ako najneschopnejší minister vnútra, ktorý sa len vyhovára a uráža všetkých naokolo. „Kybernetický útok na kataster totiž odhalil absolútnu neschopnosť vlády zabezpečiť základné funkcie štátu,“ dodal Krúpa.

Kybernetický útok zo zahraničia

Rezort vnútra v stredu 8. januára potvrdil, že informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, bol zasiahnutý rozsiahlym kybernetickým útokom zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov budú podľa ministerstva z daného dôvodu preventívne až do odstránenia dôsledkov kybernetického útoku dočasne uzatvorené.

Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa už zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Presnú kvalifikáciu skutku bude podľa Prezídia Policajného zboru možné ustáliť až na základe vykonaných procesných úkonov.