Slovenskí vinári sa hotujú dobyť japonský trh. Vypitý bar na Expo v Osake nehrozí - ROZHOVOR

Slovensko chce svojou účasťou na Expo v Osake pritiahnuť viac japonských turistov, investorov a obchodných partnerov. Japonským návštevníkom chce pútavo priblížiť príbeh kvalitného vína a medu, mladých zaujať videohrami a medzi odborníkmi zasa vyvolať diskusiou o najnovších inováciách v zdravotníctve.

Japonci milujú naše hrady, zámky, UNESCO pamiatky, ich pozornosti neušli ani výkony slovenských futbalistov. Expo je významné svetové podujatie a nálepku vypitého baru si nezaslúži, v rozhovore pre portál sita.sk to konštatuje generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.

Svetová výstava Expo sa neblaho spája s vypitým barom za štátne peniaze. Hrozí Osake podobný osud ako Dubaju?

Expo ako významné medzinárodné podujatie si nezaslúži takúto nálepku. Je to obrovská platforma na podporu vedy, techniky, inovácií, kultúry, obchodu, podnikania a cestovného ruchu. Toto fórum vnímame aj ako vynikajúcu príležitosť k výmene informácií medzi vystavovateľmi.

Ak narážate na konzumáciu nápojov, tak slovenská expozícia v Osake je vďačná za partnerskú podporu slovenským producentom piva, vína, destilátov, či medoviny. Ostáva nám už len doladiť spoluprácu s výrobcami minerálnych vôd a nealkoholických nápojov.

Bude mať japonský návštevník možnosť ochutnať aj slovenské jedlo?

V rámci verejného obstarávania na prevádzkovateľa našej expozície sme dali požiadavku na organizáciu týždňa slovenskej kuchyne. Čiže v tomto čase budeme chcieť japonskej spoločnosti predstaviť aj slovenské kulinárske umenie.

Vzhľadom na veľkosť expozície, geografickú vzdialenosť, regulačný rámec a limitované finančné prostriedky sme od stálej reštaurácie upustili. Počas tematických týždňov však chceme realizovať riadené ochutnávky slovenských vín, medoviny, bylinných destilátov, medu a čajov.

Degustácie budú nielen všeobecne pre návštevníkov, ale aj pre odbornú verejnosť a obchodných partnerov.

Prečo ste vybrali pre prezentáciu Slovenska v Osake práve víno?

Zvolenými témami nás inšpirovali samotní Japonci. Pozorne sme načúvali japonskému návštevníkovi, čo sa mu na Slovensku páči.

Víno, medovina, hrady, zámky, pamiatky UNESCO, autá, či futbal je to, s čím si nás stotožňuje. Pri víne a medoch dosahuje Slovensko vynikajúce medzinárodné úspechy, či už na salóne vín v Paríži alebo na jednotlivých Apimondiách. V Japonsku máme už lokálneho distribútora, predáva na ňom už desať slovenských vinárov a tento trhový potenciál chceme aj vďaka Expo ešte zväčšiť.

Vďaka spolupráci so Združením vinárov a vinohradníkov Slovenska chceme do Japonska priniesť kvalitné odrody a odborným výkladom someliéra zaujať návštevníka pútavým príbehom slovenských vín. Tému udržateľnosti chceme podporiť aj panelovou diskusiou o vplyve klímy na kvalitu vína.

Japonci si čaje medom nesladia. Chceme ich tradície zreformovať?

(Smiech). To vôbec nie. Práve naopak. Chceme im priniesť aj časť našej kultúry, našich zvykov a tradícií. Med a medovina je silná téma.

Našimi bylinnými čajmi, bylinnými likérmi a minerálnymi vodami chceme Japoncom sprostredkovať chuť našich regiónov. A samozrejme ukázať im, že med a čaj u nás k sebe organicky patria. Zaujal nás tiež projekt, na ktorom spolupracuje Slovenská akadémia vied (SAV) s japonským výrobcom včelej materskej kašičky.

V rámci seminára zasa chceme poslucháčov vhĺbiť do témy apiterapie. Dúfam, že sa nám cez sociálne siete podarí niektoré zaujímavé akcie z Osaky naživo sprostredkovať aj našim užívateľom internetu doma.

Japonci sú známi svojou dlhovekosťou a sú hravým národom…

Áno. Aj aj preto sme do nášho polročného harmonogramu zahrnuli témy zdravia, inovácií a videohier. Komunikujeme s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, pripravujeme veľmi zaujímavú panelovú diskusiu o význame umelej inteligencie pri diagnostikovaní kardiovaskulárnych chorôb a tiež k problematike neurologických ochorení vyskytujúcich sa najmä vo vyššom veku.

V spolupráci s tematickým gestorom zasa chceme počas dvoch týždňov vtiahnuť najmä mladého návštevníka do slovenskej expozície ako do jednej veľkej videohry. Nerada by som nateraz prezrádzala viac podrobností, ale s povahou japonskej spoločnosti aj so zámermi organizátorov veľmi dobre ladíme.

Slovenská expozícia v Osake sa podľa vašich slov javí ako tematicky a biznisovo prepracovaná. Hlásia sa Vám už aj konkrétni slovenskí podnikatelia so svojimi projektami?

V rámci Expo Osaka počítame s dvoma podnikateľskými misiami. Jedna by sa predbežne mohla uskutočniť začiatkom júna a druhá počas národného dňa Slovenskej republiky 10. septembra.

Oslovili sme k spolupráci kolegov zo Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu, tiež sme jednotlivé zamestnávateľské zväzy požiadali o vytypovanie relevantných projektov a firiem s potenciálom pre japonský resp. ázijský trh. Už teraz evidujeme záujem o dodávku piva, vína, medoviny, skla, automobilov, či špeciálnych stavebných materiálov.

Konkrétne ponuky na gestorskú spoluprácu v oblasti uhlíkovej neutrality a technologických inovácií sme adresovali US Steelu, Slovnaftu aj Volkswagenu Slovakia. Týmto by som sa chcela osobitne poďakovať spoločnostiam Hubert Sereď, pivovar Urpiner Banská Bystrica, Old Herold Trenčín, Frucona Košice, Toison Trenčianske Teplice, Včelco Smolenice, RONA Crystal Lednické Rovne, Sedita Sereď, Zväzu vinárov a vinohradníkov Slovenska a ich členom za podporu slovenskej expozície na EXPO 2025 v Osake.

Prečo ste zvolili motto slovenskej expozície ako srdce inšpirácií?

Kreatívna agentúra nám ponúkla viacero alternatív, k tejto sme sa so zástupcami jednotlivých rezortov konsenzuálne priklonili. Slovensko je srdcom Európy a zároveň chceme japonského návštevníka zaujať, vzbudiť v ňom zvedavosť a vyvolať v ňom emóciu. Chceme to docieliť využitím digitálnych technológií. Verím, že sa nám aj účasťou na Expo v Osake podarí na Slovensko pritiahnuť viacero japonských turistov a podnikateľov.

Sprevádzajú prípravu na Expo v Japonsku aj nejaké pôrodné bolesti?

Treba si uvedomiť, že vzdušná vzdialenosť zo Slovenska do Osaky je viac ako dvojnásobná než do Dubaja. Preprava tovaru sa vzhľadom na neistotu v Červenom mori predlžuje a predražuje.

Slovenská legislatíva vo verejnom obstarávaní dostatočne nereflektuje podmienky na lokálnom trhu materiálov a práce, ani podmienky a požiadavky organizátorov. Tu stojí za úvahu pre zákonodarcu do budúcnosti špeciálne upraviť v zákone o verejnom obstarávaní oblasť oficiálnych medzinárodných výstav a veľtrhov.

V neposlednom rade nás limitujú aj škrty vo verejných financiách. Z hľadiska organizácie sme aktuálne podpísali zmluvu so zhotoviteľom slovenskej expozície a v priebehu januára budeme procesovať aj verejné obstarávanie na jej prevádzkovateľa.

Naši japonskí architekti už organizátorom predložili všetky výkresy a podklady pre udelenie finálneho dizajnového plánu. Pevne verím, že si všetci uchádzači nášho verejného obstarávania zodpovedne preštudovali usmernenia, regule a požiadavky japonských organizátorov. Podľa posledných informácií by sa vo výstavnej hale CS2 mohli jednotlivé expozície začať budovať od 14. januára.

Na záver praktická otázka. Ako sa môžu prípadní záujemcovia zo Slovenska dostať k lístkom na Expo 2025?

Organizátori na tieto účely zriadili špeciálny portál. Všetky informácie k Expo, vrátane lístkov a ich cien môžu naši užívatelia internetu nájsť aj na našej špecializovanej web stránke www.slovakiaexpo.sk. Taktiež budeme chcieť pravidelne informovať o dianí v našej expozícii prostredníctvom sociálnych sietí a niektoré z akcií aj prinášať naživo. Samozrejme budú všetci v našej expozícii srdečne vítaní.