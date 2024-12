Hokejisti zvládli vstup do domáceho turnaja. Slováci reagovali na kvalitný výkon Nórov a chválili vlastné presilovky (video)

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v prvom dueli na domácom turnaji Kaufland Cup v Poprade. Proti Nórom to bol vyrovnanejší duel, ako sa pôvodne očakávalo. Napokon sme dokráčali k trom bodom po triumfe 3:1.

V Poprade sa síce už v 2. minúte dostali do vedenia Severania, neskôr pálili presnými už len naši. Pripísali sme si na turnaji prvé tri body a patrí nám prvá priečka.

Vo štvrtok 12. decembra sa stretnú Lotyši s Nórskom a podujatie sa skončí v piatok 13. decembra súbojom Slovenska s pobaltským štátom.

Dávali nám minimum priestoru

„Mnoho maličkostí musíme robiť lepšie. Nepáčili sa mi straty puku a práca s ním. Presilovky sme mali výborné, predviedli sme tam mnoho dobre práce. V piatok nás čaká lotyšský tím plný talentovaných a technických hráčov. Dôležité bude, kto bude kontrolovať puk,“ uviedol po zápase tréner Craig Ramsay v prenose JOJ Šport.

Asistent trénera Peter Frühauf takisto hovoril o veľmi ťažkom zápase. „Nóri pri obmene kádra dbali na rýchlosť, urputnosť a dávali nám veľmi málo priestoru. My sme radi, že sme dokázali taký ťažký duel zvládnuť a že sme našli cestu k víťazstvu. Chalani to skvelo zvládli.“

Brankár Slovenska Stanislav Škorvánek priznal pomalší rozbeh, keď sme inkasovali ako prví už po 97 sekundách.

„Nóri potom mali ďalšie presilovky v prvej tretine, takže je dôležité, že sme to ubránili. Ako sme dali prvý a druhý gól, tak sa trošku naša hra zlepšila. Myslím, že sme vyhrali zaslúžene.“

Obrancovi Slovenska Františkovi Gajdošovi sa podarilo skórovať po dlhšom čase v reprezentácii.

„Miloš Roman tam dobre clonil, tiež to bolo tečované nórskym hráčom. Prešlo to tam, takže super.“

Útočník Slovenska Martin Faško-Rudáš sa takisto presadil, keď strelil víťazný gól.

„Myslím si, že to bol nebol najlepší zápas, aký vieme predviesť. Získali sme však tri body, čo nás teší. Musíme si z tohto stretnutia vziať len tie dobré veci a prichystať sa na Lotyšov. Mali sme výbornú presilovku, sme radi, že nám to tak išlo a veríme, že to bude takto pokračovať.“