Ramsay po triumfe na Vianočnom Kaufland Cupe: Máme za sebou dobré stretnutia. Minárik potešil celé Slovensko

aktualizované 21:05

Slovenskí hokejisti zvíťazili 2:1 nad Lotyšskom, čo znamená jediné – ovládli sme domáci turnaj v Poprade. Vianočný Kaufland Cup sme získali po dvoch výhrach. Najskôr 3:1 nad Nórskom a následne nad pobaltským štátom.

Slováci touto výhrou natiahli víťaznú sériu na číslo osem. Pred májovými majstrovstvami sveta tak majú skvelú formu, no za ďalších päť mesiacov sa môže všeličo zmeniť.

Zatiaľ sa môžeme radovať z kvalitných výkonov našich hokejistov.

Tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay po dueli priznal, že šlo o náročný zápas. „V druhej tretine to bolo dosť otvorené, na koučovanie náročné. V tretej tretine sme sa už vrátili ku kvalitnejšej hre. Mali sme dnes kopec práce. Máme za sebou dobré stretnutia v Poprade. Ukázali nám, ako na tom sme.“

Strelec víťazného gólu Jakub Minárik na turnaji pôvodne ani neštartoval. Nahradil zraneného Mateja Kašlíka.

„Bolo to veľmi pekné, potešil som celú arénu. Počas celého duelu sme šli za týmto gólom a som rád, že sme to tam dotlačili. Pri víťaznom góle mi to nesadlo, takže som rád, že mi to tam padlo. Je pre mňa česť, že som v reprezentácii. A dať gól je niečo výnimočné,“ priblížil.

Obrana Adam Žiak si myslí, že tréneri sú isto spokojní, keďže sa slovenským hokejistom podarilo obhájiť triumf na turnaji.

„Chceli sme potešiť fanúšikov a vyšlo nám to. Boli tam však aj chybičky. Sústredili sme sa na našu hru, aby sme robili malé veci dobre,“ avizoval.

Útočník Samuel Takáč uznal, že Lotyši boli dobre organizovaní. „Dlho hrajú pod rovnakým systémom. Nám hra nevychádzala úplne podľa predstáv, ale dôležité je, že sme zvíťazili. Herný prejav mohol byť o niečo lepší, ale systém máme nastavený. Ak sa v budúcnosti budú dodržiavať detaily, bude to dobré.“

Hráč Nitry Samuel Buček si myslí, že Slovensko hralo pomerne dobre. „Miestami sme mohli viac podržať puk a hrať s chladnou hlavou. Stano Škorvánek chytal výborne a dal nám šancu na triumf. Pri trestnom strieľaní som skúšal to, čo mám natrénované, ale dnes mi to nevyšlo. Prostredie v Poprade bolo výborné, rovnako aj fanúšikovia. S chalanmi sme si to užívali. Paráda,“ doplnil.