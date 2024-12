Slovenky vstupujú do boja o ZOH 2026. V Piešťanoch ich čakajú menej známe súperky - FOTO

Slovenské hokejové reprezentantky budú od štvrtka 12. do nedele 15. decembra bojovať v domácom prostredí o jedinú miestenku vo finále kvalifikácie o postup na zimné olympijské hry v roku 2026.

Zverenky trénera Miroslava Mosnára v Piešťanoch postupne preveria výbery Kazachstanu, Islandu a Slovinska.

Menej známe súperky

V hre o účasť pod piatimi kruhmi zostanú iba víťazky turnaja. Najväčšou neznámou pre slovenský tím sú hráčky Islandu.

„O súperkách vieme minimum, ale chceme sa predovšetkým orientovať na naše výkony. Verím, že ak na ľade odovzdáme maximum, dotiahneme zápasy do úspešných koncov,“ prezradil tréner Mosnár podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Kostra z bratislavského tímu

Kostru tímu SR tvoria hráčky zo spomenutého projektu HK PSRŽ Bratislava. Slovenská reprezentácia získala na zápasy D-skupiny kvalifikácie aj talentovanú útočníčku Nelu Lopušanovú, stále iba 16-ročná žilinská rodáčka aktuálne študuje a hrá v USA.

V zámorí pôsobia aj Simone Bednáriková, Lilien Beňáková a Michaela Sophia Paulínyová. V nominácii sú aj legionárky z Číny a Fínska.

„V súčasnosti je to asi najsilnejší káder, ktorý dokážeme poskladať. Veríme, že sa to ukáže aj na ľade. S hráčkami komunikoval prevažne generálny manažér Tomáš Pšenka, ktorý urobil výbornú robotu. Sme radi, že sa nám podarilo dať dokopy takýto tím,“ poznamenal hlavný kouč.

V novembri nepochodili

Slovenské hokejové reprezentantky sa v novembri predstavili na turnaji o Nemecký pohár, na ktorom si zmerali sily s náročnejšími súperkami v porovnaní s decembrovou kvalifikáciou.

„Z herného hľadiska to bolo dobré, ale treba povedať aj to, že sme nedokázali ani raz zvíťaziť. Potrebujeme dosiahnuť dobrý výsledok s týmito súperkami, pretože by nám to určite psychicky pomohlo,“ dodal Mosnár.