Slafkovský sa teší na Laineho návrat, vzťah s trénerom St. Louisom označil za skvelý

Hra hokejistov Montrealu má v NHL ďaleko od ideálu a je to možno aj tým, že sa nedarí obnoviť predtým fungujúcu spoluprácu elitného útoku medzi Colom Caufieldom, Nickom Suzuikim a Jurajom Slafkovským.

Slovenský krídelník vystriedal už niekoľko formácií a jeho 11 bodov v 16 zápasoch nie je málo, ale zároveň nie veľa na naplnenie jeho potenciálu. Pre porovnanie kapitán Suzuki má 19 a Caufield 16 bodov, z toho 12 gólov.

Striedanie spoluhráčov

„Sezónu som začal v útoku s Nickom Suzukim a Colom Caufieldom, ktorého časom vystriedal Kirby Dach. Okrem toho, že majú rozdielnu výšku, je Cole strelec a Kirby hrá tvrdo podobne ako ja. Som rád, že môžem nastupovať s rôznymi hráčmi,“ napísal Slafkovský vo svojom blogu na oficiálnej stránke NHL, cituje ho aj web slovaknhl.sk.

Čoskoro by mohol mať hlavný tréner Martin St. Louis pohnútku urobiť ďalšie zmeny v útokoch, ktoré by sa dotkli aj košického rodáka. Pomaly sa blíži návrat zraneného fínskeho útočníka Patrika Laineho. Malo by to priniesť pozitívnu zmenu, keďže Montreal je v tabuľke Atlantickej divízie posledný so siedmimi víťazstvami z 19 zápasov.

Návrat Laineho

„Už sa nevieme dočkať, keď sa po zranení vráti Patrick Laine. Nikdy neviete, s kým budete hrať v dôležitej chvíli, takže si treba medzi sebou nájsť chémiu,“ skonštatoval Slafkovský a k svojej momentálnej hernej fazóne podotkol:

„V zápasoch som sa cítil trochu zviazaný a vôbec sa mi to nepáčilo. Keď som sa uvoľnil a začal som hrať svoju hru a robiť veci, ktoré odo mňa chce tréner Marty a nie ostatní, tak sa cítim najlepšie. Niekedy mám okolo seba príliš veľa názorov, ale to je na tomto trhu prirodzené. Nevadí mi to, pretože ma to motivuje, aby som sa zlepšoval.“

Tréner na neho netlačí

Vzťah s trénerom Martinom St. Louisom je podľa slovenského mladíka v poriadku. Netlačí na neho, aby sa za každú cenu zlepšoval zo zápasu na zápas, hoci v NHL je konkurencia obrovská.

„Máme skvelý vzťah. Veľa ma skúša a to, čo nás podľa mňa spája, je trpezlivosť. Obaja nenávidíme porážky. Niekedy veci vnímame inak, ale skvele medzi sebou komunikujeme. Výrazne ma motivuje a veľa sa rozprávame. Najmä v posledných týždňoch sa mi snaží pomôcť, za čo som veľmi vďačný,“ priznal 20-ročný útočník pôvodom z Košíc.

Chce sa poučiť

St. Louis už musel na Slafkovského uplatniť aj tvrdú ruku. V nedávnom zápase proti Columbusu ho na chvíľu posadil. Slovenský hokejista to však chápal a tvrdí, že si za to mohol sám. Pri návrate na striedačku rozbil hokejku a okrem toho urobil niekoľko chýb. Chce sa z toho poučiť.

„Bola to pre mňa poriadna lekcia. Celkovo ten zápas v mojom podaní nebol taký zlý, ale urobil som niekoľko hlúpostí a stálo ma to nejaké striedania. Na druhý deň sme sa o tom porozprávali a povedal mi, že ma často vidí nahnevaného, pretože sám seba dostávam pod príliš veľký tlak. Mal by som ho na seba vytvárať menej a snažiť sa hrať ako v druhej polovici minulej sezóny,“ dodal Slafkovský na webe Slovak NHL.