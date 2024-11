Do Siene slávy pribudli viacerí hráči. Pozrite si, akí hokejoví velikáni sa tam ocitli

Jeremy Roenick, Pavel Daciuk a Shea Weber sa stali členmi Hokejovej siene slávy v kanadskom Toronte.

Okrem nich do dvorany uviedli aj americké hokejistky Natalie Darwitzovú s Krissy Wendellovou-Pohlovou, bývalého generálneho manažéra Davida Poilea a súčasného výkonného viceprezidenta NHL pre hokejové operácie Colina Campbella.

Emotívny prejav

„Vlastne som si už ani nemyslel, že sa to stane. Tá informácia ma zasiahla, celý sa trasiem a nemám slov. Samozrejme som premýšľal, či to príde, čakal som dlhé roky, no o to viac ma to teraz dostalo,“ uviedol ešte v lete v emotívnom rozhovore Roenick. Emotívny bol aj v pondelok počas ceremoniálu.

Red carpet arrivals for the Class of 2024 ✨#HHOF2024 | #HHOF pic.twitter.com/T8A8sd5USJ — Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) November 12, 2024

V NHL nazbieral 1216 bodov (513+703) v 1363 zápasoch základnej časti za Chicago Blackhawks, Phoenix Coyotes, Philadelphiu Flyers, Los Angeles Kings a San Jose Sharks.

Ďalších 122 bodov pridal v play-off. Výrazným úspechom aktuálne 54-ročného Američana je zisk striebra na OH 2002 v Salt Lake City, Stanleyho pohár počas kariéry neoslavoval.

Člen Triple Gold Clubu

Rus Pavel Daciuk v profilige dlhé roky vynikal výbornou technikou a skvelou hrou či už po ofenzívnej alebo defenzívnej stránke. Štyridsaťšesťročný rodák z Jekaterinburgu je dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Detroitom Red Wings (2002 a 2008).

Welcome to the Hockey Hall of Fame Pavel Datsyuk! Pavel receives his Honoured Member plaque from Ken Holland #HHOF2020.#HHOF2024 | #HHOF | 📸 Matthew Manor/HHOF pic.twitter.com/W7A6mPnAGq — Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) November 12, 2024

V NHL v 953 zápasoch základnej časti nazbieral 918 bodov, v play-off pridal ďalších 113. V jeho vitríne úspechov sa vynímajú aj olympijské zlato z roku 2018 v Pjongčangu, bronz z OH 2002 a kompletná medailová zbierka z MS.

„Som plný pozitívnej energie a veľmi šťastný z toho, čo sa mi podarilo. Mal som kariéru plnú hokejového šťastia. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí mi k tomu pomohli,“ povedal Daciuk, člen prestížneho Triple Gold Clubu.

Dve olympijské zlatá

Kanaďan Shea Weber patril dlhé roky medzi absolútnu špičku medzi obrancami. V NHL bol v rokoch 2005 až 2021 jedným k najvyťažovanejších hráčom profiligy. Počas kariéry hral iba za Nashville Predators a Montreal Canadiens.

Welcome to the Hockey Hall of Fame Shea Weber! Shea receives his Honoured Member plaque from Serge Savard #HHOF1986.#HHOF2024 | #HHOF | 📸 Dave Sandford/HHOF pic.twitter.com/ppWLwDc6OO — Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) November 12, 2024

V profilige odohral 1038 duelov, nazbieral v nich 589 bodov. Darilo sa mu aj v reprezentačnom drese. Dvakrát získal s Kanadou olympijské zlato (Vancouver 2010 a Soči 2014). Zo zisku najcennejšieho kovu sa tešil aj na Svetovom pohári 2016.

„Prežil som krásnu kariéru. Škoda, že mi telo nedovolilo ju rozvinúť ešte viac, pretože mentálne som cítil, že to ešte nejaký rok či dva ťahať môžem,“ poznamenal Weber, ktorý svoj posledný duel v NHL odohral na jar 2021 ako 35-ročný.