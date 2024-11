Slafkovský nebodoval a dostal odkaz od trénera St. Louisa (video)

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský nemá za sebou vydarený duel v zámorskej NHL napriek tomu, že jeho Montreal Canadiens v sobotu zvíťazil nad Columbusom Blues Jackets 5:1. Mladík totiž nebodoval a tréner Martin St. Louis ho dokonca istý čas nechal sedieť na lavičke.

Košický rodák začal duel v elitnej útočnej formácii s Nickom Suzukim a Kirbym Dachom a v prvej tretine mal zásluhu na presnom zásahu Suzukiho kvalitným clenením pre bránkou súpera.

V polovici stretnutia však prišla zmena a hlavný kouč ho vymenil do štvrtého útoku za Joela Arniu. V tretej časti sa potom Slafkovský vrátil do elitnej ‚lajny‘.

„Nie som si istý, či súhlasím s touto výmenou, ale z krátkodobého hľadiska sa to určite vyplatilo, pretože Suzuki krátko po zmene strelil svoj siedmy gól v sezóne. Slafkovský má slušnú, no trochu nepresvedčivú sezónu. Snaží sa robiť oveľa viac, čo je nevyhnutné, ak sa má stať hviezdou NHL. Oveľa viac sa mu darí pri prechode stredným pásmom, ale očakáva sa od neho, že sa bude častejšie dostávať do príležitostí a jeho pokusy budú nebezpečnejšie. Zo strany trénera St. Louis by som uvedený krok chápal ako odkaz, nie ako snahu o preradenie Slafkovského,“ uviedol odborník Marc Dumont z webu montrealhockeynow.com.

V sobotu do diania v kanadsko-americkej profilige zasiahli aj Tomáš Tatar a Erik Černák, nastúpili proti sebe a nebodovali. Z triumfu sa tešili hokejisti Tampy Bay Lightning beka Černáka, ktorí na vlastnom ľade zdolali hráčov New Jersey Devils 4:0.

Pri triumfe tímu St. Louis Blues v Bostone nad Bruins 3:2 po predĺžení sa hosťujúci Brayden Schenn vyrovnal v klubových štatistikách „bluesmanov“ Pavlovi Demitrovi a Alexa Pietrangelovi, keď zaznamenal už sedemnásty kanadský bod v predĺžení vo farbách tejto organizácie Schenn tretím presným zásahom v tejto sezóne rozhodol súboj strelou zápästím.