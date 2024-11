Ovečkin dvakrát skóroval a vyrovnal Jágrov rekord. Gól dal už 178 brankárom v NHL

Alexander Ovečkin nedohral pondelkový súboj NHL, v ktorom jeho Washington vyhral v Salt Lake City na ľade Utahu 6:2. Ruský kapitán hostí odišiel počas tretej tretiny z ľadu po kolízii s útočníkom Utahu Jackom McBainom so zranením ľavej nohy.

Klub z hlavného mesta USA ho zapísal na listinu hráčov, ktorí budú monitorovaní na dennej báze. Slovenský obranca Martin Fehérváry odohral v drese Capitals 20:39 min, ale nebodoval. Pripísal si plusový bod, bodyček aj strelu na bránku.

„Zatiaľ toho veľa nevieme, múdrejší budeme zajtra,“ povedal tréner Washingtonu Spencer Carbery po zápase na adresu Ovečkina a jeho zranenia.

Pätnásťkrát v 18 zápasoch

Ešte predtým 39-ročný Ovečkin strelil dva góly a výrazne tak prispel k trinástemu víťazstvu svojho tímu v sezóne a posunu na prvé miesto vo Východnej konferencii NHL Ovečkin sa dostal na prvú priečku v hodnotení strelcov v NHL, keď v 18 zápasoch si zapísal 15 gólov. Odpútal sa od dvojice Sam Reinhart – Leon Draisaitl, ktorá zostala na 13 góloch.

Moskovský rodák sa postaral aj o ďalší zaujímavý rekordný zápis. Tým, že prekonal Connora Ingrama v bránke Utahu, strelil gól už 178 brankárom počas 20-ročnej kariéry. v profilige. V tomto smere sa vyrovnal historickému rekordérovi Jaromírovi Jágrovi.

Už len 26 gólov…

Keď Ovečkin v 26. minúte v presilovke svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 4:1, Ingrama vystriedal v bránke Utahu Čech Karel Vejmelka. Nestarnúci Rus má streleckú formu ako hrom. V posledných dvoch zápasoch strelil päť gólov a celkovo sa dostal na 868 presných zásahov v NHL, čím sa na 26 gólov priblížil rekordérovi Wayneovi Gretzkému s 894 zásahmi.

„V tejto sezóne je fenomenálny. V našom tíme je líder nielen v šatni, ale stále aj na ľade. On dáva góly, ktoré potrebujeme a dvíha tým hru celého tímu. Takých hráčov vždy potrebujete, ktorí svojou hrou pozitívne ovplyvňujú dianie v mužstve a on to presne robí,“ doplnil Carbery podľa webu NHL.

Ešte jeden rekord

Ešte jeden rekordný zápis priniesol pätnásty Ovečkinov gól v sezóne 2024/2025. Vo veku 39 rokov a 62 dní sa stal najstarším hráčom, ktorý ako prvý strelil v novej sezóne 15 gólov. Tento jeho rekord je o to cennejší, že predtým sa to podarilo ako najstaršiemu Frankovi Mahovlichovi 10. novembra 1971 vo veku 33 rokov a 304 dní.