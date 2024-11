Slovenská bodová mizéria v NHL pokračuje. Černák v nej dorovnal útočníkov Tatara a Pospíšila (video)

Najlepší tím NHL Winnipeg Jets prehral ešte len po druhý raz v úvodných 17 zápasoch novej sezóny. Na Floride nestačil na domáci tím Tampa Bay Lightning 1:4.

Slovenský obranca v službách Tampy Bay Erik Černák prispel k víťazstvu svojho tímu jednou asistenciou a brankár Andrej Vasilevskij si pripísal jubilejné trojsté víťazstvo v profilige.

Už len Slafkovský je lepší

Zatiaľ čo „blesky“ ukončili štvorzápasovú sériu prehier, Jets neuspeli po siedmich víťazstvách za sebou. Černák odohral 19 minút a 38 sekúnd, okrem piatej asistencie v sezóne si pripísal dva plusové body, dva bodyčeky, tri strely zablokoval a bol aj na trestnej lavici za podrazenie.

V slovenskej bodovej mizérii v novej sezóne NHL Černák s 5 bodmi (0+5) dorovnal útočníkov Martina Pospíšila (1+4) a Tomáša Tatara (2+3) na druhom mieste produktivity Slovákov. Na čele je 11-bodový Juraj Slafkovský.

Najrýchlejší zo všetkých

Za zmienku stojí aj fakt, že gólman Vasilevskij dosiahol métu 300 víťazstiev v NHL najrýchlejšie spomedzi 40 rovnako úspešných brankárov v histórii profiligy. Potreboval na to 490 zápasov a prekonal rekordný zápis Jacquesa Planta s 521 zápasmi na 300 víťazstiev.

„Som šťastný, lebo vyhrať 300 zápasov v jednom klube, to sa nestáva často. V tejto lige sa ťažko víťazí, ja mám však šťastie, že v posledných desiatich rokoch mám iba skvelých spoluhráčov a spolu tvoríme výborný tím. Tvrdo pracujú a pomáhajú mi počas zápasu, ako sa len dá,“ skonštatoval Andrej Vasilevskij na oficiálnom webe NHL.

Individuálne aj tímové úspechy

Jeho tréner Jon Cooper ponúkol o 30-ročnom Rusovi tento chválospev:

„Ako sa stanete najlepším? Musíte hrať veľa zápasov a dostávať sa do náročných situácií, ktoré viete správne vyriešiť. Spoluhráči vám veria a vy im to opätujete. Časom z toho vzíde aj také veľké číslo ako je 300. A okrem toho aj dva Stanleyho poháre, Vezinova trofej pre najlepšieho brankára a celkovo účasť v štyroch finálových sériách play-off. Neviem, čo sa dá ešte o Andrejovi povedať. Azda len to, že trojsté víťazstvo dosiahol v zápase proti najlepšiemu tímu súťaže. Viac netreba dodávať.“