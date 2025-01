Šimon Nemec zažiaril v AHL 5 bodmi! Je to jeho osobný rekord, stal sa prvou hviezdou

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec má za sebou bodovo výnimočný zápas v nižšej zámorskej súťaži AHL. K víťazstvu svojho tímu Utica Comets nad Hartfordom Wolf Pack 7:3 pomohol dvoma gólmi a tromi asistenciami. Je to prvý 5-bodový zápas 20-ročného Nemca v AHL, v ktorej odohral dosiaľ 101 stretnutí.

Šimon Nemec sa stal prvou hviezdou v zápase, v ktorom pridal aj štyri strely na bránku a tri plusové body. Predchádzajúcim maximom Nemca v AHL boli 4 body (2+2) z 11. novembra 2023 proti Rochesteru pri víťazstve 6:0.

Aktuálne proti Hartfordu Nemec začal svoju päťbodovú jazdu v prvej tretine prihrávkou Nolanovi Footovi na 2:0. Jeho gól z druhej tretiny na 4:3 bol zároveň aj víťazný a v tretej tretine potom pridal aj gól na 5:3 a sekundárne asistencie pri posledných dvoch zásahoch svojho tímu na 6:3 a 7:3.

Nemec má z 23 zápasov v AHL v tejto sezóne bilanciu 5 gólov a 11 asistencií a k tomu aj 3 plusky a 10 trestných minút. Po novembrovom preradení z NHL do AHL sa istý čas herne hľadal, ale teraz stabilizoval výkonnosť a začal pravidelne bodovať. V posledných deviatich zápasoch si pripísal päť gólov a sedem asistencií, tri zápasy mal viacbodové.

Nemec začal aktuálnu sezónu v NHL v drese New Jersey Devils, ale po deviatich zápasoch s bilanciou 1 asistencia ho tréner Sheldon Keefe posadil na tribúnu a neskôr aj preradil do nižšej súťaže AHL s vysvetlením, aby nabral hernú prax. V tíme New Jersey mu vyčítali nedostatočnú defenzívnu hru pri pretlaku defenzívne ladených bekov.

„Z hokejovej stránky to už je lepšie. Nemal som ideálne obdobie, zrejme najhoršie v kariére. Už to prešlo, hrám svoj hokej. Robím veci, ktoré viem. Nie je to síce v lige, v ktorej by som chcel, ale je to lepšie,“ uviedol Šimon Nemec v nedávnom rozhovore pre denník Šport. Nedávny zápas proti Syracuse, v ktorom strelil gól a pridal dve asistencie, okomentoval nasledovne:

„Potreboval som to. Potvrdil som si, že som to nezabudol a hokej viem hrať. Žiaľ, situácia nebola predtým ideálna.“

Napriek zlepšeným výkonom Nemca je Utica stále posledná v Severnej divízii AHL s mankom 11 bodov na Belleville. Vo Východnej konferencii je za Uticou v tabuľke len Bridgeport, ktorý má o 4 body menej