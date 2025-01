Defenzívny obranca Černák dosiahol skôr 10 bodov v tejto sezóne NHL ako útočník Tatar

Erik Černák sa asistenciou podieľal na triumfe hokejistov Tampy Bay nad Bostonom 4:1 vo štvrtkovom zápase NHL. Slovenský obranca mal sekundárnu asistenciu pri góle Brandona Hagela do prázdnej bránky na 3:1 minútu a pol pred koncom tretej tretiny.

Neskôr ešte Brayden Point 25. gólom v sezóne pečatil výhru Tampy na 4:1. Černák v zápase odohral takmer 20 minút a pripísal si aj plusový bod, 3 bloky, 2 strely a 2 bodyčeky.

Zaujímavé je najmä to, že ako defenzívny obranca sa Černák dostal na dvojciferný počet bodov v tejto sezóne NHL (0+10) skôr ako skúsený útočník Tomáš Tatar, ktorý má za sebou šesť minimálne 20-gólových ročníkov v profilige. Ten vo štvrtok nehral za New Jersey, jeho tím prehral na ľade New Yorku Rangers 2:3 po predĺžení.

Devils prechádzajú menšou krízou, keď prehrali piaty z posledných šiestich stretnutí. Tatar nazbieral v doterajšom priebehu sezóny v 38 zápasoch 9 bodov za 3 góly a 6 asistencií. Skúsený 34-ročný krídelník hráva zväčša vo štvrtom útoku New Jersey s minimálnym časom stráveným na ľade a šesťkrát sa ocitol už aj mimo zostavy na tribúne.

Celkovo štyria hráči zo Slovenska sa v tejto sezóne NHL dostali na dvojciferné čísla v produktivite. Na čele interrného poradia je Juraj Slafkovský s 22 bodmi (4+18) pred 12-bodovým Martinom Pospíšilom (2+10) a desaťbodovými obrancami Martinom Ferhérvárym (1+9) a spomenutým Černákom. Okrerm nich bodovali už len Tatar a obranca Šimon Nemec, ktorý však bol na konci októbra preradený do nižšej súťaže AHL.