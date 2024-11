Nemca po roku v NHL preradili do posledného tímu AHL, ktorý získal iba jediný bod

Prvého decembra to bude rok, čo Šimon Nemec zažil dvojbodový debut v drese New Jersey v NHL. Ročného jubilea v najprestížnejšej hokejovej lige sveta sa však 20-ročný univerzálny obranca nedočkal.

New Jersey ho poslalo na farmu do Uticy Comets, kde v minulej sezóne na jej začiatku stihol odohrať 13 zápasov so ziskom ôsmich bodov. Teraz sa tam vracia skúsenejší o 69 štartov v NHL, ale aj frustrovaný z nedávneho vysedávania na tribúne.

Iba jedna asistencia

Keď sa po deviatich zápasoch novej sezóny vrátili do zostavy New Jersey obrancovia Luke Hughes a Brett Pesce, tréner Sheldon Keefe posadil Nemca na tribúnu. Dovtedy hrával zväčša v treťom obrannom páre bez vyššieho využitia v ofenzíve.

Zatiaľ naposledy si v NHL zahral 23. októbra proti Tampe Bay a hoci New Jersey podľahlo 5:8, v tomto stretnutí si mladý slovenský bek pripísal jedinú asistenciu v novej sezóne.

Potom nasledovalo už len šesť zápasov v civile na tribúne a rozhodnutie o preradení do AHL.

Utica je posledná

Nemec to však v tíme Utica Comets nebude mať ľahké. Utica je na poslednom mieste Severnej divízie aj celej AHL, keď v deviatich zápasoch nezvíťazila ani raz a jediný bod získala za prehru 2:3 po nájazdoch s Rochesterom. Neutešená situácia v tíme nedávno vyústila do odchodu skúseného trénera Kevina Dineena, ktorého dočasne nahradil Ryan Parent.

„Žiaľ, neúspešný štart do sezóny nás prinútil urobiť toto rozhodnutie. Chceme zmeniť naše smerovanie, kým je sezóna ešte mladá,“ uviedol generálny manažér Comets Dan MacKinnon na webe Utica Comets.